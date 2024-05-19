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19 мая, 11:46

В одном из парков Москвы нашли чемодан с оружием

В Москве обнаружили чемодан с оружием. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

В Москве обнаружили чемодан с оружием. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

В парке на Мосфильмовской улице в Москве был обнаружен чемодан с оружием. На данный момент возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

"В изъятом чемодане были обнаружены шесть пистолетов и более 350 патронов разного калибра", — сказал собеседник агентства.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов". Виновным грозит наказание вплоть до пяти лет тюрьмы.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в Москве нашли мёртвой пропавшую после прогулки в лесопарке 13-летнюю девочку. Причиной смерти могло стать отравление психотропными веществами.

Мирон Сидоров
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