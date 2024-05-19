В одном из парков Москвы нашли чемодан с оружием

В парке на Мосфильмовской улице в Москве был обнаружен чемодан с оружием. На данный момент возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

"В изъятом чемодане были обнаружены шесть пистолетов и более 350 патронов разного калибра", — сказал собеседник агентства.