Родственница рассказала о клевете, с которой столкнулась школьница после родов в белгородском ТЦ

Многие люди стали клеветать и выдавать фейковую информацию о девушке, которая родила прямо в магазине в Белгороде. Об этом рассказала родственница несовершеннолетней роженицы. По её словам, всё произошло внезапно, никакого злого умысла у девушки не было.

Девушка родила в туалете торгового центра в Белгородской области. Видео © Telegram / Белгород № 1

"У неё заболел живот ещё на кассе. Она испугалась и убежала в туалет. Конечно, никто не собирался оставлять ребёнка. Никакого собеседования тоже не было: некоторые источники пишут, что она пришла в ТЦ устраиваться на работу. Никто бы и не взял в крупную сеть несовершеннолетнюю", — подчеркнула родственница девушки в беседе с kp.ru.

Собеседница издания пояснила, что мама подростка находилась рядом в тот момент и приняла роды. Член семьи отметила, что не знает наверняка, скрывала ли девушка умышленно свою беременность. Возможно, подросток изначально не знала о положении, а потом побоялась сказать. По словам родственницы, в 16 лет цикл у девушек достаточно шаткий и всегда разное самочувствие.

Родственница отметила, что семья полностью поддерживает молодых отца и мать. Она уверена, что все будут жить большой и дружной семьёй. По словам женщины, пара продолжает отношения, хоть они общаются мало.