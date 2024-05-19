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19 мая, 14:09

Родственница рассказала о клевете, с которой столкнулась школьница после родов в белгородском ТЦ

Kp.ru: Родившая ребёнка в ТЦ в Белгороде девочка могла не знать о беременности

Многие люди стали клеветать и выдавать фейковую информацию о девушке, которая родила прямо в магазине в Белгороде. Об этом рассказала родственница несовершеннолетней роженицы. По её словам, всё произошло внезапно, никакого злого умысла у девушки не было.

Девушка родила в туалете торгового центра в Белгородской области. Видео © Telegram / Белгород № 1

"У неё заболел живот ещё на кассе. Она испугалась и убежала в туалет. Конечно, никто не собирался оставлять ребёнка. Никакого собеседования тоже не было: некоторые источники пишут, что она пришла в ТЦ устраиваться на работу. Никто бы и не взял в крупную сеть несовершеннолетнюю", — подчеркнула родственница девушки в беседе с kp.ru.

Собеседница издания пояснила, что мама подростка находилась рядом в тот момент и приняла роды. Член семьи отметила, что не знает наверняка, скрывала ли девушка умышленно свою беременность. Возможно, подросток изначально не знала о положении, а потом побоялась сказать. По словам родственницы, в 16 лет цикл у девушек достаточно шаткий и всегда разное самочувствие.

Родственница отметила, что семья полностью поддерживает молодых отца и мать. Она уверена, что все будут жить большой и дружной семьёй. По словам женщины, пара продолжает отношения, хоть они общаются мало.

В Архангельске 15-летняя девочка родила в туалете ТЦ, а её парень оставил малыша умирать в лесу
В Архангельске 15-летняя девочка родила в туалете ТЦ, а её парень оставил малыша умирать в лесу

Напомним, ранее Life.ru рассказывал, что белгородская школьница якобы пришла на собеседование в торговый центр и родила в туалете. Инцидент произошёл в Старом Осколе. Девочка-подросток пришла устраиваться в магазин на должность кассира, но, почувствовав схватки, тут же побежала в туалет. Позже в Сети появились кадры, как прибывшая бригада медиков увозит юную мать и её малыша. Молодая мама находится в реанимации, её состояние стабильное. Отец ребёнка ищет работу, его привлекать к ответственности не будут.

Обложка ©

Telegram / Белгород № 1

Дарья Нарыкова
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