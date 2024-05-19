"Была в шоке": Жительница Кемерова рассказала об утренней перестрелке в стиле лихих 90-х

Жительница города Кемерово, ставшая свидетельницей перестрелки во дворе жилого дома, рассказала, что проснулась от криков. По словам женщины, несколько человек сначала обыскивали одну из машин на парковке, а затем начали стрелять в подошедших на разборки мужчин.

"Я увидела, что у нас во дворе стоит машина, из которой кто-то вышел и начал убегать. Потом эту машину окружили мужики — они приехали на двух такси. Они начали обыскивать оставленную машину. Из двора дома напротив вышла группа каких-то других мужиков — шли, видимо, разбираться. Те это увидели и начали в них стрелять, один из автомата, два других — из пистолета. <...> Меня всю затрясло, не смогла даже полицию вызвать, просто была в шоке", — рассказала она в беседе с "Газетой.ru".