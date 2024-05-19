"Была в шоке": Жительница Кемерова рассказала об утренней перестрелке в стиле лихих 90-х
Жительница Кемерова рассказала об утренней перестрелке во дворе жилого дома
Жительница города Кемерово, ставшая свидетельницей перестрелки во дворе жилого дома, рассказала, что проснулась от криков. По словам женщины, несколько человек сначала обыскивали одну из машин на парковке, а затем начали стрелять в подошедших на разборки мужчин.
"Я увидела, что у нас во дворе стоит машина, из которой кто-то вышел и начал убегать. Потом эту машину окружили мужики — они приехали на двух такси. Они начали обыскивать оставленную машину. Из двора дома напротив вышла группа каких-то других мужиков — шли, видимо, разбираться. Те это увидели и начали в них стрелять, один из автомата, два других — из пистолета. <...> Меня всю затрясло, не смогла даже полицию вызвать, просто была в шоке", — рассказала она в беседе с "Газетой.ru".
Она уточнила, что в результате произошедшего никто не пострадал. Кроме того, по словам женщины, все участники перестрелки сбежали с места происшествия ещё до приезда правоохранителей.
Напомним, рано утром 19 мая группа мужчин устроила перестрелку во дворе ЖК "Мичуринские аллеи" в Кемерове. Злоумышленники использовали машины в качестве прикрытия. Вскоре полиция задержала восьмерых участников перестрелки, некоторые из них пытались скрыться, но были остановлены сотрудниками ДПС. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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