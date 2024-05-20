Визит наследного принца Саудовской Аравии в Японию отложили из-за болезни короля

Визит наследного принца, премьер-министра Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда в Японию отложили из-за болезни его отца, короля Салмана бен Абдулазиза Аль Сауда. Об этом сообщили в пресс-службе МИД азиатского государства. Новая дата поездки будет согласована позднее.