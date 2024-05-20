Визит наследного принца Саудовской Аравии в Японию отложили из-за болезни короля
Мухаммед бен Салман Аль Сауд. Обложка © ТАСС / Zuma
Визит наследного принца, премьер-министра Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда в Японию отложили из-за болезни его отца, короля Салмана бен Абдулазиза Аль Сауда. Об этом сообщили в пресс-службе МИД азиатского государства. Новая дата поездки будет согласована позднее.
"Поздно ночью 19 мая правительство Саудовской Аравии информировало правительство Японии, что визит принца Мухаммеда будет вынужденно отложен из-за состояния здоровья хранителя двух исламских святынь, его величества короля Салмана бен Абдулазиза Аль Сауда", — говорится в сообщении.
Напомним, вчера, 19 мая, канцелярия короля Саудовской Аравии сообщила, что Салмана бен Абдулазиза Аль Сауда госпитализировали из-за высокой температуры и боли в суставах. Врачи выявили у монарха воспаление лёгких.