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Регион
20 мая, 06:08

Визит наследного принца Саудовской Аравии в Японию отложили из-за болезни короля

Мухаммед бен Салман Аль Сауд. Обложка © ТАСС / Zuma

Мухаммед бен Салман Аль Сауд. Обложка © ТАСС / Zuma

Визит наследного принца, премьер-министра Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда в Японию отложили из-за болезни его отца, короля Салмана бен Абдулазиза Аль Сауда. Об этом сообщили в пресс-службе МИД азиатского государства. Новая дата поездки будет согласована позднее.

"Поздно ночью 19 мая правительство Саудовской Аравии информировало правительство Японии, что визит принца Мухаммеда будет вынужденно отложен из-за состояния здоровья хранителя двух исламских святынь, его величества короля Салмана бен Абдулазиза Аль Сауда", — говорится в сообщении.

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Напомним, вчера, 19 мая, канцелярия короля Саудовской Аравии сообщила, что Салмана бен Абдулазиза Аль Сауда госпитализировали из-за высокой температуры и боли в суставах. Врачи выявили у монарха воспаление лёгких.

Матвей Константинов
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