Глава парламента Крыма назвал единственное условие для светлого будущего харьковчан
Константинов: У Харьковской области есть будущее только в составе России
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Свою оценку будущему Харьковской области дал глава крымского парламента Владимир Константинов. Он заявил, что дела там наладятся после вступления региона в состав Российской Федерации.
"Не сомневаюсь, что будущее у Харьковской области светлое. В составе Российской Федерации", — сказал Константинов в беседе с РИА "Новости".
Напомним, что на данный момент российские войска успешно продвигаются в Харьковском направлении. Уже занят н.п. Бугроватка, идут штурмовые действия в н.п. Старица. Аналитики прогнозируют скорое взятие Чугуева и Старого Салтова.