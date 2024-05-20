Свою оценку будущему Харьковской области дал глава крымского парламента Владимир Константинов. Он заявил, что дела там наладятся после вступления региона в состав Российской Федерации.

"Не сомневаюсь, что будущее у Харьковской области светлое. В составе Российской Федерации", — сказал Константинов в беседе с РИА "Новости".