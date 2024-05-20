Путин в Китае
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 мая, 06:49

Глава парламента Крыма назвал единственное условие для светлого будущего харьковчан

Константинов: У Харьковской области есть будущее только в составе России

Обложка © EPA / Andrzej Lange POLAND OUT

Обложка © EPA / Andrzej Lange POLAND OUT

Свою оценку будущему Харьковской области дал глава крымского парламента Владимир Константинов. Он заявил, что дела там наладятся после вступления региона в состав Российской Федерации.

"Не сомневаюсь, что будущее у Харьковской области светлое. В составе Российской Федерации", — сказал Константинов в беседе с РИА "Новости".

Армия России взяла ещё одно село под Харьковом и двинулась в тыл ВСУ
Армия России взяла ещё одно село под Харьковом и двинулась в тыл ВСУ

Напомним, что на данный момент российские войска успешно продвигаются в Харьковском направлении. Уже занят н.п. Бугроватка, идут штурмовые действия в н.п. Старица. Аналитики прогнозируют скорое взятие Чугуева и Старого Салтова.

Мирон Сидоров
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров