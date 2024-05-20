Сергей Лавров: РФ соболезнует родственникам погибших в авиакатастрофе в Иране

Российская Федерация передаёт искренние соболезнования в связи с гибелью в авиакатастрофе президента Ирана Эбрахима Раиси и министра иностранных дел республики Хосейна Амира Абдоллахияна. С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В России президента Ирана Эбрахима Раиси и министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна знали как настоящих, надёжных друзей нашей страны", — подчеркнул министр.

Глава МИД отметил, что в укреплении российско-иранского сотрудничества и доверительного партнёрства Раиси и Абдоллахиян сыграли неоценимую роль. Они отдали жизни беззаветному служению родине, завершил Лавров.