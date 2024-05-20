Сергей Лавров: РФ соболезнует родственникам погибших в авиакатастрофе в Иране
Российская Федерация передаёт искренние соболезнования в связи с гибелью в авиакатастрофе президента Ирана Эбрахима Раиси и министра иностранных дел республики Хосейна Амира Абдоллахияна. С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"В России президента Ирана Эбрахима Раиси и министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна знали как настоящих, надёжных друзей нашей страны", — подчеркнул министр.
Глава МИД отметил, что в укреплении российско-иранского сотрудничества и доверительного партнёрства Раиси и Абдоллахиян сыграли неоценимую роль. Они отдали жизни беззаветному служению родине, завершил Лавров.
Ранее свои соболезнования выразил президент РФ Владимир Путин. Он назвал Раиси выдающимся политиком, вся жизнь которого была посвящена служению родине. Напомним, что вертолёт президента Ирана Эбрахима Раиси потерпел крушение 19 мая. Все находящиеся на борту погибли.
ТАСС / AP