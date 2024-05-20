Врач назвал 5 симптомов, которые могут указывать на камни в вашем желчном пузыре Врач Белоусов: Желчнокаменная болезнь может стать следствием строгих диет 20 мая, 12:11 Желчнокаменная болезнь может стать следствием строгих диет. Обложка © Freepik.com / wayhomestudio

Коварство желчнокаменной болезни заключается в том, что она долгое время протекает без симптомов. По каким признакам её можно выявить и кто находится в группе риска, Life.ru рассказал гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Евгений Белоусов.

Так, по словам врача, в группе повышенного риска находятся люди, в чьём семейном анамнезе уже были подобные диагнозы. Чаще ЖКБ возникает у женщин (из-за особенностей гормонального фона) в возрасте до 40 лет, причём недуг может рецидивировать даже после удаления органа — холецистэктомии.

Также рискуют столкнуться с диагнозом ЖКБ женщины, принимающие оральные контрацептивы, находящиеся на заместительной гормональной терапии. Однако риск возрастёт и у мужчин, принимающих препараты с эстрогенами, подчеркнул Белоусов. У пациентов с ожирением или инсулинорезистентностью тоже велик риск образования камней. Они формируются из-за усиления синтеза холестерина в печени.

Зачастую ЖКБ является следствием голодания или строгих ограничительных диет. Стремительное похудение, в том числе после резекции желудка, провоцирует ослабление активного поступления холестерина из жира в кровь. В то же время нездоровые пищевые привычки (переедание, употребление излишнего количества жирной или жареной пищи) также провоцируют развитие заболевания. Евгений Белоусов Гастроэнтеролог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук

Также камни могут образовываться при болезни Крона и других патологиях кишечника, снижении моторики кишечника, заболеваниях двенадцатиперстной кишки. Также камни могут возникать при длительном воспалении в желчном пузыре, заражении гельминтами и наличии бактерий в желчи.

Белоусов советует обращаться к гастроэнтерологу, если у вас есть эти симптомы: ощущение горечи во рту (особенно утром);

тошнота, а рвота не облегчает состояние;

мучает постоянная отрыжка;

нарушение стула (понос);

постоянно ощущается тяжесть и боль в правом подреберье.

А ранее Life.ru рассказывал, что подмосковные хирурги спасли 40-летнюю жительницу Коломны, в желчном пузыре которой находилось свыше 200 камней разного размера. О страшной находке женщина узнала случайно во время УЗИ.

Авторы Андрей Горяничев