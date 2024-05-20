Врач назвал 5 симптомов, которые могут указывать на камни в вашем желчном пузыре
Врач Белоусов: Желчнокаменная болезнь может стать следствием строгих диет
Желчнокаменная болезнь может стать следствием строгих диет. Обложка © Freepik.com / wayhomestudio
Коварство желчнокаменной болезни заключается в том, что она долгое время протекает без симптомов. По каким признакам её можно выявить и кто находится в группе риска, Life.ru рассказал гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Евгений Белоусов.
Так, по словам врача, в группе повышенного риска находятся люди, в чьём семейном анамнезе уже были подобные диагнозы. Чаще ЖКБ возникает у женщин (из-за особенностей гормонального фона) в возрасте до 40 лет, причём недуг может рецидивировать даже после удаления органа — холецистэктомии.
Также рискуют столкнуться с диагнозом ЖКБ женщины, принимающие оральные контрацептивы, находящиеся на заместительной гормональной терапии. Однако риск возрастёт и у мужчин, принимающих препараты с эстрогенами, подчеркнул Белоусов. У пациентов с ожирением или инсулинорезистентностью тоже велик риск образования камней. Они формируются из-за усиления синтеза холестерина в печени.
Зачастую ЖКБ является следствием голодания или строгих ограничительных диет. Стремительное похудение, в том числе после резекции желудка, провоцирует ослабление активного поступления холестерина из жира в кровь. В то же время нездоровые пищевые привычки (переедание, употребление излишнего количества жирной или жареной пищи) также провоцируют развитие заболевания.
Также камни могут образовываться при болезни Крона и других патологиях кишечника, снижении моторики кишечника, заболеваниях двенадцатиперстной кишки. Также камни могут возникать при длительном воспалении в желчном пузыре, заражении гельминтами и наличии бактерий в желчи.
Белоусов советует обращаться к гастроэнтерологу, если у вас есть эти симптомы:
- ощущение горечи во рту (особенно утром);
- тошнота, а рвота не облегчает состояние;
- мучает постоянная отрыжка;
- нарушение стула (понос);
- постоянно ощущается тяжесть и боль в правом подреберье.
А ранее Life.ru рассказывал, что подмосковные хирурги спасли 40-летнюю жительницу Коломны, в желчном пузыре которой находилось свыше 200 камней разного размера. О страшной находке женщина узнала случайно во время УЗИ.