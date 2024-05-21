День полярника, День Тихоокеанского флота, Иван Долгий: Праздники и приметы 21 мая Государственных праздников в России 21 мая нет. Поздравляем с профессиональными праздниками всех, кто связан с освоением Севера, а также моряков Тихоокеанского флота ВМФ России. Начинаем новые дела на Ивана Долгого. 21 мая, 03:00 Фильм "Стряпуха". Режиссёр Эдмонд Кеосаян, сценарист Анатолий Софронов / mosfilm.ru

День полярника

Дата в 2024 году: 21 мая, вторник.

Профессиональный праздник.

День полярника — профессиональный праздник всех специалистов, работающих в условиях Крайнего Севера. Фото © Shutterstock / FOTODOM

День полярника — профессиональный праздник специалистов, работающих в условиях Крайнего Севера. Это люди разных профессий и должностей: газо- и нефтедобытчики, учёные-геологи, океанологи, разнорабочие, инженеры, строители, геодезисты, представители военных подразделений, локализованных в этой области. К полярникам с полным правом можно отнести и местных жителей, которые оказали посильную помощь в освоении северных территорий.

В России в 2024 году День полярника отмечается 21 мая и проходит на официальном уровне 12-й раз. Праздник учреждён Указом Президента РФ № 502 от 21.05.2013. Дата события приурочена к открытию первой дрейфующей полярной станции 21 мая 1937 года.

День Тихоокеанского флота ВМФ России

Дата в 2024 году: 21 мая, вторник.

Профессиональный праздник.

21 мая не забудьте поздравить всех, кто служил в Тихоокеанском флоте. Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

Праздник приурочен к дате создания Охотской флотилии 21 мая 1731 года, которая впоследствии была реорганизована в Тихоокеанский флот. Событие утверждено приказом главнокомандующего Военно-морским флотом Российской Федерации от 15 июля 1996 года № 253.

Центром проведения торжеств является Владивосток — город, в котором дислоцируется военная база Тихоокеанского флота. В День Тихоокеанского флота на кораблях проводят торжественные построения личного состава и поднимают флаги расцвечивания. Кульминация праздника — торжественный митинг у мемориального комплекса "Боевая слава ТОФ" во Владивостоке. К Вечному огню возлагают цветы, в расположенной рядом часовне проходит служба. Одна из непременных традиций праздника — гонка на ялах, победители которой получают Кубок командующего Тихоокеанским флотом.

Иван Долгий

Дата в 2024 году: 21 мая, вторник.

Другие названия: Иван Богослов, Пшеничник, Посев.

Церковное название: апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

Значение: день памяти апостола Иоанна Богослова.

Икона апостола Иоанна Богослова. Фото © Azbyka

Народно-христианский праздник Иван Долгий отмечается 21 мая (по старому стилю — 8 мая). В православном календаре это дата почитания памяти апостола Иоанна Богослова.

Апостол Иоанн пользовался особой любовью Иисуса. Его чистосердечие и безграничная любовь завоевали сердце учителя. Иоанн постоянно сопровождал Христа, став очевидцем как великих чудес, так и испытаний, выпавших на его долю. После казни Спасителя апостол не оставлял Богородицу, оберегая и утешая её до последнего вздоха.

Завещание любви и слово Божье послужили причиной его апостольских путешествий. В дорогу Иоанн взял ученика. Однажды в море они попали в бурю, и апостол две недели боролся с разбушевавшейся стихией, пока не был выброшен на сушу, где чудом уцелел благодаря вмешательству свыше.

Проповеди святого сопровождались чудесами, благодаря чему многие обратились в истинную веру. В те неспокойные годы христиан подвергали гонениям. Иоанна схватили и приговорили к смерти. Однако, как ни пытались его казнить, он оставался невредим. Тогда апостола сослали на отдалённый остров, где он прожил долгие годы.

Вернувшись в Эфес, Иоанн написал Евангелие. Он не прекращал проповедовать, помогая заблудшим душам найти путь истины. Апостол прожил более ста лет, обогатив мир своим служением и мудростью.

В народе праздник в его честь носит название Долгий за то, что все работы, которые совершались в этот день, начинались с самой зари и продолжались, пока не стемнеет. В этот день сеяли пшеницу. Женщины пекли пироги из пшеничной муки, которыми угощали странников и нищих. Оставшиеся пироги отдавали птицам. Ни в коем случае их нельзя было съедать самому, считалось, что это принесёт несчастье.

Иван Долгий считался хорошим днём, когда можно начинать новые дела: им будет сопутствовать удача.

Приметы на 21 мая:

Если день выдался ясный — летом не будет грибов. Если льёт как из ведра — грибов будут полные лукошки.

Если луна на небе в поволоке — погода скоро испортится.

Утром небо имеет красноватый оттенок — скоро пойдёт дождь.

Красный закат говорит о том, что погода будет хорошей ещё несколько дней.

На черёмухе много цвета — лето будет дождливым.

Именины 21 мая отмечают:

Ян

Иван

Арсений

Адриан.

Авторы Андрей Соколов