Глава Wildberries назвала плюсы прогрессивной шкалы налогообложения

Основательница и руководитель компании Wildberries Татьяна Бакальчук поддерживает перспективу введения прогрессивной шкалы налогообложения и считает, что это поможет участникам рынка с небольшим оборотом конкурировать с крупными компаниями. Об этом рассказала сама бизнесвумен на заседании экспертного совета при Комитете Госдумы по бюджету и налогам.

Бакальчук сообщила, что её компания входит в состав крупнейших налогоплательщиков страны и тем не менее поддерживает развитие малого и среднего бизнеса в России.

"Мы считаем, что деятельность бизнеса должна быть прозрачной, собираемые налоги должны соответствовать масштабу деятельности компании, и уверены, что прогрессивная шкала позволит государству решить также ряд экономических и социальных задач", — отметила представитель маркетплейса.