Глава Wildberries назвала плюсы прогрессивной шкалы налогообложения
Бакальчук: Прогрессивная шкала налогообложения — это хорошая история
Генеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук. Обложка © Пётр Ковалёв / ТАСС
Основательница и руководитель компании Wildberries Татьяна Бакальчук поддерживает перспективу введения прогрессивной шкалы налогообложения и считает, что это поможет участникам рынка с небольшим оборотом конкурировать с крупными компаниями. Об этом рассказала сама бизнесвумен на заседании экспертного совета при Комитете Госдумы по бюджету и налогам.
Бакальчук сообщила, что её компания входит в состав крупнейших налогоплательщиков страны и тем не менее поддерживает развитие малого и среднего бизнеса в России.
"Мы считаем, что деятельность бизнеса должна быть прозрачной, собираемые налоги должны соответствовать масштабу деятельности компании, и уверены, что прогрессивная шкала позволит государству решить также ряд экономических и социальных задач", — отметила представитель маркетплейса.
Ранее президент Владимир Путин высказался о переходе к прогрессивному налогообложению в России. По его словам, распределение налогового бремени в стране необходимо сделать справедливее, то есть больше в бюджет должны отдавать компании и люди с высоким достатком. Это позволит уменьшить нагрузку на семьи с детьми и стимулировать бизнес вкладывать средства в развитие. В марте стало известно, что Правительство РФ и Госдума ведут совместную работу над внесением поправок в Налоговый кодекс по прогрессивному налогообложению доходов физических и юридических лиц.