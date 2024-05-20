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Регион
20 мая, 16:06

Минобороны России: Ещё шесть дронов ВСУ уничтожены над Белгородской областью

Ещё шесть украинских дронов сбили в Белгородской области дежурные силы ПВО России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны вечером в понедельник, 20 мая. За сегодня это уже не первая атака.

"20 мая около 17:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации", прокомментировали в ведомстве.

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Шесть населённых пунктов в Белгородской области остались без света после обстрела ВСУ

Ранее Life.ru рассказывал, что силы ПВО сбили один снаряд РСЗО "Ольха" над Белгородской областью. Это произошло ещё утром. Кроме того, над тем же регионом были сбиты два украинских дрона самолётного типа. А несколько часов назад российские средства противовоздушной обороны уничтожили над Белгородской областью американскую противорадиолокационную ракету HARM.

Обложка ©

Александр Полегенько / ТАСС

Марина Калегина
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