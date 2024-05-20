Минобороны России: Ещё шесть дронов ВСУ уничтожены над Белгородской областью

Ещё шесть украинских дронов сбили в Белгородской области дежурные силы ПВО России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны вечером в понедельник, 20 мая. За сегодня это уже не первая атака.

"20 мая около 17:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации", — прокомментировали в ведомстве.