Названы пять доступных средств, которые легко избавят чайник от накипи

Накипь, которая образуется в нагревающих приборах, сокращает срок их службы, к тому же портится вкус и внешний вид воды. Есть несколько способов борьбы с этой проблемой, пишет РИАМО.

Так, с накипью в чайнике прекрасно справляется самый обычный уксус. Его потребуется 100 мл на литр воды, можно взять одну-две столовые ложки эссенции. Далее воду нужно вскипятить, после чего оставить внутри на пару часов. Если накипь не исчезла, рекомендуется использовать губку. А чтобы выветрился запах от уксуса, можно помыть прибор любыми средствами для посуды, затем налить чистую воду и вновь вскипятить.

Быстрее всего избавиться от накипи поможет лимонная кислота. Две столовые ложки средства нужно залить литром воды и прокипятить. Как и в случае с уксусом, следует оставить воду на час-два, после чего промыть, налить чистую воду и вновь прокипятить. Если же накипь исчезла не полностью, процедуру можно повторить.

Следующее волшебное средство, помогающее бороться с накипью, — любая газированная вода. Бутылку с напитком нужно открыть и оставить на несколько часов, чтобы вышел весь газ. Далее необходимо залить газировку в чайник, прокипятить, промыть и вновь прокипятить с чистой водой.

Самый дешёвый способ избавиться от накипи — это сода. Столовую ложку NaHCO3 следует растворить в половине литра воды, затем добавить ещё пол-литра и прокипятить. Дальше алгоритм тот же, что и с предыдущими средствами: оставить чайник на пару часов, затем вылить, промыть и прокипятить с чистой водой.

И последнее — магазинные химические средства, чаще всего на основе соды и кислот. Инструкция всегда присутствует на упаковке. В большинстве случаев предлагается нанести средство на внутреннюю поверхность прибора, добавить литр воды и довести до кипения, после чего жидкость вылить, а чайник промыть.