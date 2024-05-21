Из России вышлют экс-студента МГУ, собиравшего донаты для ВСУ

Бывшего украинского студента МГУ Сергея Гулько, которого арестовали за сбор донатов для ВСУ, вышлют из России. Об этом сообщили в Троицком районном суде Москвы.

"Суд удовлетворил ходатайство о помещении Гулько С.В. в специальное учреждение для иностранцев, подлежащих депортации", — рассказали там РИА "Новости", уточнив, что украинец ещё может обжаловать решение суда.