Из России вышлют экс-студента МГУ, собиравшего донаты для ВСУ
РИА "Новости": Собиравшего деньги для ВСУ экс-студента МГУ вышлют из России
Бывшего украинского студента МГУ Сергея Гулько, которого арестовали за сбор донатов для ВСУ, вышлют из России. Об этом сообщили в Троицком районном суде Москвы.
"Суд удовлетворил ходатайство о помещении Гулько С.В. в специальное учреждение для иностранцев, подлежащих депортации", — рассказали там РИА "Новости", уточнив, что украинец ещё может обжаловать решение суда.
Ранее Life.ru писал, что студент шестого курса факультета фундаментальной медицины МГУ Сергей Гулько был арестован за сбор средств для ВСУ. Также сообщалось, что он интересовался порядком вступления в ряды украинской армии. После того, как противозаконная деятельность Гулько стала известна, его отчислили из вуза,
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