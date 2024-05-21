В Хабаровском крае несколько дней не могут найти трёх пропавших рыбаков
МЧС: В Комсомольском районе Хабаровского края не могут найти трёх рыбаков
В Комсомольском районе Хабаровского края во время рыбалки пропали три человека, поиски пока безрезультатны. Об этом сообщил краевой главк МЧС РФ.
"На озере Хумми специалисты МЧС России ищут двух мужчин. По информации правоохранителей они ушли на рыбалку 18 мая и до настоящего момента их местонахождение неизвестно. <...> Осмотрено 40 километров местности", — написала пресс-служба ведомства в телеграм-канале.
Также с 16 мая ведутся поиски рыбака 1993 года рождения, выпавшего из лодки. Только за вчерашний день сотрудники МЧС прошли восемь километров, осматривая берег и водную поверхность, заломы, места скопления прибрежного мусора. Кроме того, с катера осуществляются водолазные спуски и осмотр дна.
Спасатели призывают жителей и гостей края быть предельно внимательными во время пребывания на природе, в частности на водоёмах, и помнить, что безопасность — личная ответственность каждого.
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