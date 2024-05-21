Германия может поддержать план США по конфискации доходов от российских активов
Bloomberg: Германия готова поддержать план США по доходам от российских активов
Германия готова поддержать план США по использованию будущих доходов от замороженных российских активов для выделения помощи Украине в размере 50 миллиардов долларов. Ещё недавно европейские государства воспринимали инициативу Вашингтона более негативно, однако, по данным Bloomberg, их мнение изменилось после предложения изымать только проценты, а не основную сумму.
Ожидается, что план станет основным на грядущей встрече министров финансов и управляющих центральными банками стран "Большой семёрки". Немецкие чиновники, указывает агентство, не ожидают введения мер до следующего года. Причём именно одобрение Берлина может стать решающим для инициативы.
Напомним, после начала спецоперации на Украине страны Запада заморозили валютные резервы России на сумму в 300 миллиардов евро. Политики не раз грозились конфисковать эти средства, всё ограничивалось лишь заявлениями, однако недавно послы стран – членов ЕС согласовали изъятие доходов от активов, 90% средств планируется направить на помощь Украине. А на днях Financial Times сообщила о планах США подтолкнуть "Большую семёрку" к выдаче Незалежной кредита под залог будущих доходов от российских средств.
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