Германия может поддержать план США по конфискации доходов от российских активов

Германия готова поддержать план США по использованию будущих доходов от замороженных российских активов для выделения помощи Украине в размере 50 миллиардов долларов. Ещё недавно европейские государства воспринимали инициативу Вашингтона более негативно, однако, по данным Bloomberg, их мнение изменилось после предложения изымать только проценты, а не основную сумму.

Ожидается, что план станет основным на грядущей встрече министров финансов и управляющих центральными банками стран "Большой семёрки". Немецкие чиновники, указывает агентство, не ожидают введения мер до следующего года. Причём именно одобрение Берлина может стать решающим для инициативы.