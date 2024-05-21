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Регион
21 мая, 07:45

Германия может поддержать план США по конфискации доходов от российских активов

Bloomberg: Германия готова поддержать план США по доходам от российских активов

Германия готова поддержать план США по использованию будущих доходов от замороженных российских активов для выделения помощи Украине в размере 50 миллиардов долларов. Ещё недавно европейские государства воспринимали инициативу Вашингтона более негативно, однако, по данным Bloomberg, их мнение изменилось после предложения изымать только проценты, а не основную сумму.

Ожидается, что план станет основным на грядущей встрече министров финансов и управляющих центральными банками стран "Большой семёрки". Немецкие чиновники, указывает агентство, не ожидают введения мер до следующего года. Причём именно одобрение Берлина может стать решающим для инициативы.

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Напомним, после начала спецоперации на Украине страны Запада заморозили валютные резервы России на сумму в 300 миллиардов евро. Политики не раз грозились конфисковать эти средства, всё ограничивалось лишь заявлениями, однако недавно послы стран – членов ЕС согласовали изъятие доходов от активов, 90% средств планируется направить на помощь Украине. А на днях Financial Times сообщила о планах США подтолкнуть "Большую семёрку" к выдаче Незалежной кредита под залог будущих доходов от российских средств.

Обложка ©

Unsplash / Maheshkumar Painam

Матвей Константинов
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