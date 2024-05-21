Состояние москвички, которую на улице ударил ножом афганец, ухудшилось

Врачи спасли жизнь девушки вчера в одной из московских больниц, однако сегодня ей стало хуже. Пострадавшая жалуется на боли и разговаривает с большим трудом. Одно из ранений пришлось в лёгкое, из-за чего начался пневмоторакс, который нарушает дыхание. Помимо того, у неё повреждён нерв в области грудной клетки. Врачи не спешат давать прогнозы и наблюдают за состоянием пациентки.