День бассейновой индустрии, День городских фермеров, Никола Вешний: Праздники и приметы 22 мая Государственных праздников 22 мая в России нет. Поздравляем работников, чья деятельность связана с "бассейным делом", а также тех, кто выращивает продукты питания в городских условиях. Совершаем выгодные сделки и отправляемся в путешествия на Николу Вешнего. 22 мая, 03:00 Какие праздники отмечаются в России сегодня, 22 мая 2024 года. Обложка © Шедеврум

Всероссийский день бассейновой индустрии

Дата в 2024 году: 22 мая, среда.

Профессиональный праздник.

Ежегодно 22 мая отмечается Всероссийский день бассейновой индустрии. Бассейнов в России становится всё больше — круглогодичных и сезонных, самых разных. Неслучайно плаванье считается одним из самых полезных для здоровья спортивных занятий, а бассейн превращается в непременный атрибут не только здорового образа жизни, но и загородного отдыха.

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Инициатором праздника была компания Franmer, главными направлениями работы которой являлись изготовление и поставка бассейнов на территории РФ. Компания выступила с этим предложением в 2014 году. Его поддержала общественная организация — Союз профсоюзов, установив дату праздника 22 мая. В настоящее время праздник носит неофициальный характер.

Всемирный день городских фермеров

Дата в 2024 году: 22 мая, среда.

Международный праздник, в России официального статуса не имеет.

Ежегодно 22 мая во многих странах отмечается Всемирный день городского фермера — World Urban Farmers Day. Праздник возник в 2016 году, он посвящён удивительному образу жизни, работе и вкладу всех городских фермеров в выращивание продуктов питания в городских условиях.

Эта практика зародилась в странах Азии, сейчас она приобретает популярность и в Европе. В России во многих семьях было принято выращивать лук, рассаду и другие растения на подоконниках или балконах. Сейчас эта тенденция выходит на новый уровень. Городские фермеры становятся специалистами по разработке проектов, обустройству и обслуживанию агропромышленных хозяйств на крышах домов и в зданиях крупных городов. Этой профессии будущего посвящён праздник День городских фермеров.

Фото © ТАСС / Валерий Матыцин

Никола Вешний

Дата в 2024 году: 22 мая, среда.

Другие названия: День Николы Вешнего; святой Николай; святой Никола; Никола Весенний; Никола Тёплый; Николин день; Никольщина; Николы; Никола Травной; Николай Травный; Травный день.

Церковное название: Перенесение мощей святителя и Чудотворца Николая.

Значение: День памяти о перенесении святых останков святителя Николая из Мир Ликийских в Бар.

Народно-христианский праздник Никола Вешний отмечается 22 мая (по старому стилю — 9 мая). По церковному календарю в этот день отмечают перенесение святых останков святителя Николая из Мир Ликийских в Бар.

Святой Николай — великий угодник Божий, святитель и чудотворец, умерший в середине IV века. Его имя известно по всему миру. В честь святого называют храмы, соборы и монастыри. В России трудно найти город без Никольского храма или церкви св. Николая.

Святой Николай. Фото © Azbuka.ru

Мощи святого хранились в Ликийском кафедральном храме до конца VIII века, когда турки начали разорять Грецию. Они стремились уничтожить останки святого Николая, которого почитал весь христианский народ.

В 1087 году жители города Бар приехали в Миры, чтобы забрать мощи святого. Им пришлось связать охранников-монахов. 8 мая судно прибыло в Бар, и на следующий день мощи святого торжественно внесли в храм святого Стефана, где они находятся до сих пор.

"Вешним" и "Тёплым" праздник в народе назвали в противовес Николе Зимнему, Холодному, который отмечается 19 декабря. Святой Николай почитается как покровитель лошадей. В этот день животных выгоняют на ночь на пастбище, где они резвятся в высокой траве. Раньше это событие отмечали праздником, который и сейчас проводят в отдалённых областях.

Для охраны коней выбирают неженатых парней. Им готовят специальное угощение — пироги с кашей. В округе разводят костры, и никто долго не ложится спать. Даже детям разрешают гулять подольше. Позже к парням присоединяются девушки, и начинается молодёжное гуляние с песнями, танцами и играми.

День Николы Вешнего считается началом взрослой жизни для мальчиков. В эту ночь молодым людям позволяется куда больше, чем обычно.

Утром умываются росой, чтобы весь год не болеть. Затем выходят на огороды или в поля и произносят заговоры для плодородия земли и богатого урожая.

Николай Чудотворец. Фото © Wikipedia / Дионисий

Никола Вешний считается благоприятным днём для выгодных торговых сделок и начала путешествий. Роды в этот день проходят быстро и легко, а те, кто поссорились, — обязательно помирятся.

Приметы на 22 мая:

Если на ольхе распустились цветки — пришла пора сеять гречку.

Если картошка ещё не посажена, то делать это уже бессмысленно — она не успеет созреть и не даст урожая.

На болотах слышно лягушек — урожай овса будет хорошим.

Именины 22 мая отмечают:

Семён

Николай

Иосиф

Дмитрий

Гавриил

Василий

Акилина

Авторы Андрей Соколов