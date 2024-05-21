"Немножко снесло крышу": Москвич, терроризировавший экс-супругу, рассказал свою версию событий

Московский ресторатор Эдуард Забузов, который на протяжении трёх лет терроризировал бывшую супругу, обвинил её в алкоголизме и нанесении травм их общей дочери. В беседе с SHOT мужчина рассказал, что семейная идиллия рухнула сразу же после рождения ребёнка. Тогда, по его словам, у Юлии "немножко поехала крыша".

Эдуард рассказал о браке с Юлией, с которой у него сейчас идут разборки. Видео © Telegram / SHOT

"У неё в определённый момент, после рождения ребёнка, немножко снесло крышу. До этого у неё сносило крышу, когда она бухала. А бухала она два раза в неделю. <...> Дочери [Алисе] было четыре месяца, я поехал к сыну — ему надо было помочь с переездом к старшему — и попросил её: "Только не бухай". Я поднимаюсь и вижу такую картину: лежит моя маленькая дочь, всхлипы такие душераздирающие", — поделился Эдуард.

Он утверждает, что пьяная Юлия сказала, что девочка "упала". Дочке диагностировали перелом ключицы и сотрясение мозга. Эдуард уверен, что малышку уронила пьяная мать.

В итоге после пяти лет брака пара решила развестись. После этого, по словам Эдуарда, его экс-супруга даже пыталась организовать на него покушение. Мужчина утверждает, что из-за этого Юлия сейчас проходит свидетелем по уголовному делу, а напавшего на него разыскивают в том числе "из-за терроризма". Мужчина также рассказал, что его бывшая раз за разом придумывает историю о гибели его второй супруги, которая на самом деле жива.