ВС России с помощью FPV-дрона уничтожили опорный пункт ВСУ по управлению БПЛА
SHOT: ВС России уничтожили украинский опорный пункт по управлению БПЛА
Телеграм-канал SHOT опубликовал момент ликвидации украинского опорного пункта по управлению БПЛА. Его координаты вычислили наши бойцы группировки войск "Север" с помощью терминала спутниковой интернет-связи Starlink от американского бизнесмена Илона Маска.
Момент ликвидации украинского опорного пункта по управлению БПЛА. Видео © Telegram / SHOT
На кадрах видно, как ВС РФ направили FPV-дрон с боезарядом к опорному пункту ВСУ, где хранилась дорогостоящая техника. Цель была успешно поражена. Терминал Starlink удалось доставить в зону спецоперации (СВО) представителям Народного фронта.
А ранее в Сети появилось видео, как российский боец в зоне СВО увернулся сразу от семи украинских FPV-дронов. Где именно сняты кадры, не уточняется. В Госдуме отметили, что эти кадры стали ещё одним доказательством бесстрашия наших солдат и офицеров.
Кадр из видео Telegram / SHOT