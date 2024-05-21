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21 мая, 17:35

ВС России с помощью FPV-дрона уничтожили опорный пункт ВСУ по управлению БПЛА

SHOT: ВС России уничтожили украинский опорный пункт по управлению БПЛА

Телеграм-канал SHOT опубликовал момент ликвидации украинского опорного пункта по управлению БПЛА. Его координаты вычислили наши бойцы группировки войск "Север" с помощью терминала спутниковой интернет-связи Starlink от американского бизнесмена Илона Маска.

Момент ликвидации украинского опорного пункта по управлению БПЛА. Видео © Telegram / SHOT

На кадрах видно, как ВС РФ направили FPV-дрон с боезарядом к опорному пункту ВСУ, где хранилась дорогостоящая техника. Цель была успешно поражена. Терминал Starlink удалось доставить в зону спецоперации (СВО) представителям Народного фронта.

А ранее в Сети появилось видео, как российский боец в зоне СВО увернулся сразу от семи украинских FPV-дронов. Где именно сняты кадры, не уточняется. В Госдуме отметили, что эти кадры стали ещё одним доказательством бесстрашия наших солдат и офицеров.

Найден самый скромный Герой России, отправивший в утиль с десяток украинских БМП и танков
Найден самый скромный Герой России, отправивший в утиль с десяток украинских БМП и танков
Обложка ©

Кадр из видео Telegram / SHOT

Наталья Исакова
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