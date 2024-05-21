ВС России с помощью FPV-дрона уничтожили опорный пункт ВСУ по управлению БПЛА

Телеграм-канал SHOT опубликовал момент ликвидации украинского опорного пункта по управлению БПЛА. Его координаты вычислили наши бойцы группировки войск "Север" с помощью терминала спутниковой интернет-связи Starlink от американского бизнесмена Илона Маска.

На кадрах видно, как ВС РФ направили FPV-дрон с боезарядом к опорному пункту ВСУ, где хранилась дорогостоящая техника. Цель была успешно поражена. Терминал Starlink удалось доставить в зону спецоперации (СВО) представителям Народного фронта.