"Челси" уволил главного тренера из-за "различий в философии"

Английский "Челси" расторг контракт с главным тренером Маурисио Почеттино. Об этом сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

"Челси может подтвердить, что клуб и Маурисио Почеттино пришли к обоюдному согласию расстаться. Спортивные директора Лоуренс Стюарт и Пол Уинстенли заявили: "От имени всех в "Челси" мы хотели бы выразить благодарность Маурисио за его работу в этом сезоне. Он будет рад вернуться на "Стэмфорд Бридж" в любое время, и мы желаем ему всего наилучшего в его будущей тренерской карьере", — говорится в сообщении.

"Челси" не смог попасть в Лигу чемпионов, но клуб выполнил скорректированную задачу на сезон и квалифицировался в Лигу Европы, хорошо проведя концовку чемпионата и заняв шестое место. Однако, как пишет The Telegraph, одной из причин ухода аргентинского специалиста стали некие "различия в философии" между ним и руководством клуба. На его место рассматривается несколько кандидатур, среди которых Себастьян Хёнесс ("Штутгарт"), Мичел Санчес ("Жирона"), Энцо Мареска ("Лестер"), Киран Маккенна ("Ипсвич"), Венсан Компани ("Бёрнли") и Томас Франк ("Брентфорд").

Почеттино 52 года. Кроме "Челси" он тренировал "Тоттенхэм", ПСЖ, "Саутгемптон" и "Эспаньол".