Рейтинг популярности Байдена рухнул до двухлетнего минимума

Рейтинг президента США Джо Байдена рухнул до 36%, это самые низкие цифры почти за два года. Опрос американцев на тему его популярности провели агентство Reuters и служба Ipsos.

Отмечается, что последний раз такой низкий показатель был зафиксирован в июле 2022 года. В апреле нынешнего года Байдена поддерживали 38% респондентов. Среди основных претензий граждан к главе государства — состояние экономики США (23%), политический экстремизм (21%) и нелегальная миграция (13%).