Рейтинг популярности Байдена рухнул до двухлетнего минимума
Ipsos: Рейтинг одобрения Байдена упал до минимума почти за два года
Рейтинг президента США Джо Байдена рухнул до 36%, это самые низкие цифры почти за два года. Опрос американцев на тему его популярности провели агентство Reuters и служба Ipsos.
Отмечается, что последний раз такой низкий показатель был зафиксирован в июле 2022 года. В апреле нынешнего года Байдена поддерживали 38% респондентов. Среди основных претензий граждан к главе государства — состояние экономики США (23%), политический экстремизм (21%) и нелегальная миграция (13%).
Напомним, выборы президента США пройдут 4 ноября. Джо Байдену уже удалось получить нужное количество голосов, чтобы баллотироваться от демократов. Представитель Республиканской партии Дональд Трамп тоже набрал требуемое количество голосов.
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