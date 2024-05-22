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21 мая, 23:14

Определены все четвертьфиналисты чемпионата мира по хоккею в Чехии

В Чехии завершился групповой этап чемпионата мира по хоккею. Определены все участники четвертьфиналов.

В группе A первое место заняла Канада. В 1/4 финала она сыграет против Словакии, ставшей четвёртой в группе B. Выигравшие вторую восьмёрку шведы в плей-офф померятся силами с соседями из Финляндии. В других парах сыграют сборные Швейцарии и Германии, а также США и Чехии. Матчи состоятся 23 мая.

Покидают элитный дивизион сборные Великобритании и Польши, ставшие последними в своих группах. В следующем сезоне их заменят Венгрия и Словения.

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Напомним, что Международная федерация хоккея отстранила сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Также ИИХФ не включила отечественную национальную команду в перечень самых титулованных в истории ЧМ.

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IIHF

Никита Никонов
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