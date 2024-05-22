Определены все четвертьфиналисты чемпионата мира по хоккею в Чехии
В Чехии завершился групповой этап чемпионата мира по хоккею. Определены все участники четвертьфиналов.
В группе A первое место заняла Канада. В 1/4 финала она сыграет против Словакии, ставшей четвёртой в группе B. Выигравшие вторую восьмёрку шведы в плей-офф померятся силами с соседями из Финляндии. В других парах сыграют сборные Швейцарии и Германии, а также США и Чехии. Матчи состоятся 23 мая.
Покидают элитный дивизион сборные Великобритании и Польши, ставшие последними в своих группах. В следующем сезоне их заменят Венгрия и Словения.
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