Определены все четвертьфиналисты чемпионата мира по хоккею в Чехии

В группе A первое место заняла Канада. В 1/4 финала она сыграет против Словакии, ставшей четвёртой в группе B. Выигравшие вторую восьмёрку шведы в плей-офф померятся силами с соседями из Финляндии. В других парах сыграют сборные Швейцарии и Германии, а также США и Чехии. Матчи состоятся 23 мая.