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22 мая, 00:21

Пентагон отказался комментировать российские учения с ядерным оружием

Пентагон отказался комментировать начало учений РФ с нестратегическим ЯО

В Министерстве обороны США не стали комментировать начало российских учений с нестратегическим ядерным оружием. Представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что ему нечего сказать журналистам по этому поводу.

Учения нестратегических ядерных сил в Южном военном округе. Видео © Telegram / Минобороны России

"Что касается российских учений, то мне нечего предоставить что-либо дополнительно", — признался Райдер на брифинге.

Тем не менее американский военный не преминул в очередной раз бездоказательно обвинить Россию в "риторике угроз использования ядерного оружия".

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Напомним, в начале мая в ответ на агрессивные заявления лидеров НАТО Россия анонсировала учения по применению тактического ядерного оружия. Накануне, 21 мая, в Южном военном округе начался первый этап манёвров. В его рамках будут задействованы гиперзвуковые комплексы "Кинжал" и ракетные комплексы "Искандер". На втором этапе к учениям присоединится Белоруссия, в которой находится российское ядерное оружие.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Никита Никонов
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