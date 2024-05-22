Пентагон отказался комментировать российские учения с ядерным оружием

В Министерстве обороны США не стали комментировать начало российских учений с нестратегическим ядерным оружием. Представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что ему нечего сказать журналистам по этому поводу.

Учения нестратегических ядерных сил в Южном военном округе. Видео © Telegram / Минобороны России

"Что касается российских учений, то мне нечего предоставить что-либо дополнительно", — признался Райдер на брифинге.

Тем не менее американский военный не преминул в очередной раз бездоказательно обвинить Россию в "риторике угроз использования ядерного оружия".