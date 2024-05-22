Пентагон отказался комментировать российские учения с ядерным оружием
Пентагон отказался комментировать начало учений РФ с нестратегическим ЯО
В Министерстве обороны США не стали комментировать начало российских учений с нестратегическим ядерным оружием. Представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что ему нечего сказать журналистам по этому поводу.
Учения нестратегических ядерных сил в Южном военном округе. Видео © Telegram / Минобороны России
"Что касается российских учений, то мне нечего предоставить что-либо дополнительно", — признался Райдер на брифинге.
Тем не менее американский военный не преминул в очередной раз бездоказательно обвинить Россию в "риторике угроз использования ядерного оружия".
Напомним, в начале мая в ответ на агрессивные заявления лидеров НАТО Россия анонсировала учения по применению тактического ядерного оружия. Накануне, 21 мая, в Южном военном округе начался первый этап манёвров. В его рамках будут задействованы гиперзвуковые комплексы "Кинжал" и ракетные комплексы "Искандер". На втором этапе к учениям присоединится Белоруссия, в которой находится российское ядерное оружие.
Telegram / Минобороны России