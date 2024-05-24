За кого выходят замуж повзрослевшие дочери российских звёзд

За кого вышли дочери Агутина, Меладзе, Малинина и Кафельникова? Звёздные наследницы выбирают бизнесменов, продюсеров и айтишников.

Елизавета Варум — дочь Агутина и Варум

Джон и Лиза. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / johnsamuel

Дочери Леонида Агутина и Анжелики Варум 25 лет. Она с детства живёт в США с бабушкой и дедушкой. Лиза отучилась в местной школе, получила американское гражданство и выступает в рок-группе. Женихом Варум-младшей стал музыкальный продюсер Джон Сэмюэл. Он помогал Лизе строить карьеру, а потом сделал ей предложение. О предстоящей свадьбе сообщил Николай Агутин, дедушка звёздной наследницы. А её папа заявил, что с нетерпением ждёт внуков.

Устинья Малинина — дочь Александра Малинина

Устинья и Зак. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ustinya_malinina_official

Дочери народного артиста России Александра Малинина 23 года. Она пошла по стопам отца, но поёт за рубежом, куда переехала с мамой ещё в детстве. Школу Устинья окончила в Германии, а сейчас учится в королевской консерватории Лондона. В британской столице Малинина и познакомилась со своим суженым. Им стал загадочный молодой человек по имени Зак.

Помолвка состоялась в феврале прошлого года. Деталей биографии избранника Устинья не раскрывает, но поклонники певицы выяснили, что он из обеспеченной семьи. Свадьбу планировали сыграть в нынешнем году в Гонконге, где Зак проводит много времени по работе.

Майя Семак — дочь Сергея Семака

Майя, Евгений и Ева. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mayasemak

Майя — приёмная дочь главного тренера "Зенита", которую его жена родила в первом браке. Девушка вышла замуж в 23 года за 25-летнего Евгения Гуревича, сына совладельца компании "Линойл". Причём у молодожёнов на тот момент уже была трёхлетняя дочь Ева.

Майя познакомилась с Евгением во время учёбы в вузе. Из-за беременности образовательный процесс пришлось прервать. Но девушка нисколько об этом не жалеет и счастлива рядом с любимым мужем и уже двумя детьми. Младшую дочь она родила совсем недавно — 15 мая.

Мария Кончаловская — дочь режиссёра Кончаловского

Никита и Мария. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / welcometomaria

Дочь режиссёра Егора Кончаловского и актрисы Любови Толкалиной провела всё детство с бабушками и нянями. Родители пропадали на работе, и на ребёнка у них просто не оставалось времени.

Когда Марии было 17 лет, на автобусной остановке с ней познакомился обаятельный молодой человек. Уже спустя пару месяцев девушка переехала жить к нему, а в 2020 году пара сыграла свадьбу. Избранником Кончаловской оказался ИТ-бизнесмен Никита Кузьмин. Он старше своей жены на восемь лет.

Софико Меладзе — средняя дочь Валерия Меладзе

Софико и Савва. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / meladzearina

Средней дочери Валерия Меладзе от первого брака 24 года. Она избегает публичности, но новостями из жизни девушки охотно делится её младшая сестра Арина. Именно она в 2022 году рассказала поклонникам звёздной семьи, что Софико вышла замуж. Супругом дочери популярного певца стал бизнесмен Савва Байбаков, чей отец занимается поставками угля. Пара стала счастливыми родителями первенца весной 2024 года.

Алеся Кафельникова — дочь теннисиста Кафельникова

Алеся и Георгий. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kafelnikova_a

25-летняя дочь теннисиста Евгения Кафельникова росла без матери. Родители развелись, когда ей был всего год. Воспитанием девочки занимался отец, но вместо спорта она выбрала карьеру модели.