Картаполов через Life.ru дал США новый повод для страха на фоне паники из-за "убийцы спутников"
Картаполов заявил Life.ru, что РФ не волнует страх США по поводу нашего оружия в космосе
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов прокомментировал корреспонденту Life.ru "тревожные" заявления Пентагона о выводе на орбиту российского аппарата, который "способен атаковать правительственные спутники США". Опровергать ничего он не стал, заметив только, что страхи Вашингтона волнуют Москву меньше всего.
Андрей Картаполов о российском противоспутниковом оружии. Видео © Life.ru
"Страх американцев нас волнует меньше всего", — сказал Картаполов с улыбкой и удалился в ответ на вопрос, является ли сообщение американского Минобороны об "убийце спутников" вбросом или провокацией.
Ранее в Пентагоне сообщили, что Россией на орбиту было запущено устройство, которое может уничтожить любой правительственный спутник США, поскольку обладает противоспутниковым оружием. В российском МИД назвали это вбросом, добавив, что РФ всегда выступает против размещения на околоземной орбите каких-либо ударных аппаратов.
Shutterstock / Dotted Yeti