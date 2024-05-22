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Регион
22 мая, 09:46

Картаполов через Life.ru дал США новый повод для страха на фоне паники из-за "убийцы спутников"

Картаполов заявил Life.ru, что РФ не волнует страх США по поводу нашего оружия в космосе

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов прокомментировал корреспонденту Life.ru "тревожные" заявления Пентагона о выводе на орбиту российского аппарата, который "способен атаковать правительственные спутники США". Опровергать ничего он не стал, заметив только, что страхи Вашингтона волнуют Москву меньше всего.

Андрей Картаполов о российском противоспутниковом оружии. Видео © Life.ru

"Страх американцев нас волнует меньше всего", — сказал Картаполов с улыбкой и удалился в ответ на вопрос, является ли сообщение американского Минобороны об "убийце спутников" вбросом или провокацией.

Ранее в Пентагоне сообщили, что Россией на орбиту было запущено устройство, которое может уничтожить любой правительственный спутник США, поскольку обладает противоспутниковым оружием. В российском МИД назвали это вбросом, добавив, что РФ всегда выступает против размещения на околоземной орбите каких-либо ударных аппаратов.

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Shutterstock / Dotted Yeti

Владимир Озеров
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