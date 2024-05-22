Картаполов через Life.ru дал США новый повод для страха на фоне паники из-за "убийцы спутников"

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов прокомментировал корреспонденту Life.ru "тревожные" заявления Пентагона о выводе на орбиту российского аппарата, который "способен атаковать правительственные спутники США". Опровергать ничего он не стал, заметив только, что страхи Вашингтона волнуют Москву меньше всего.