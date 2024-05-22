Кремль отреагировал на внезапное решение трёх стран ЕС признать Палестину

Российская сторона по-прежнему выступает за двугосударственное решение между Израилем и Палестиной. Об этом сообщил в беседе с журналистами в среду, 22 мая, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Эта позиция последовательная и транспарентная, отметил представитель Кремля.

"Российская Федерация является правопреемницей СССР, который на финальной стадии своего существования как раз признал Государство Палестина. И это абсолютно укладывается в соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН и в подход на основе двугосударственного урегулирования", — указал Песков.