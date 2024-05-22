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Регион
22 мая, 09:59

Кремль отреагировал на внезапное решение трёх стран ЕС признать Палестину

Песков: Россия выступает за обоюдные договорённости между Израилем и Палестиной

Российская сторона по-прежнему выступает за двугосударственное решение между Израилем и Палестиной. Об этом сообщил в беседе с журналистами в среду, 22 мая, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Эта позиция последовательная и транспарентная, отметил представитель Кремля.

"Российская Федерация является правопреемницей СССР, который на финальной стадии своего существования как раз признал Государство Палестина. И это абсолютно укладывается в соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН и в подход на основе двугосударственного урегулирования", — указал Песков.

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Напомним, что ранее сразу три страны Европы официально признали Палестину в качестве государства. Это Норвегия, Ирландия и Испания. Таким образом они хотят сохранить единственную альтернативу мирному решению ближневосточного конфликта. Израиль отреагировал на это отзывом послов, но пока лишь из Норвегии и Ирландии.

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Shutterstock / Alexandros Michailidis

Марина Калегина
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