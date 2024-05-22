Дагестанка с десятью детьми удостоилась звания "Мать-героиня"

Высшее звание "Мать-героиня" получила жительница Дагестана Написат Камилова, у которой есть десятеро детей. Об этом свидетельствует указ президента России Владимира Путина, опубликованный на сайте Кремля.

"За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоить звание "Мать-героиня" Камиловой Написат Омариевне, Республика Дагестан", — сказано в тексте указа главы государства.

Написат Омариевна живёт в городе Каспийске. Она также обладает почётным званием "Ветеран труда" за свой тридцатилетний стаж работы в разных городских структурах. C 2004 года занимается воспитанием детей в одиночку.