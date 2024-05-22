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Регион
22 мая, 14:46

Дагестанка с десятью детьми удостоилась звания "Мать-героиня"

Звание "Мать-героиня" получила дагестанка Написат Камилова, у неё 10 детей

Написат Камилова получает орден "Мать-героиня" за воспитание десятерых детей. Фото © Telegram / Администрация г. Каспийска

Написат Камилова получает орден "Мать-героиня" за воспитание десятерых детей. Фото © Telegram / Администрация г. Каспийска

Высшее звание "Мать-героиня" получила жительница Дагестана Написат Камилова, у которой есть десятеро детей. Об этом свидетельствует указ президента России Владимира Путина, опубликованный на сайте Кремля.

"За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоить звание "Мать-героиня" Камиловой Написат Омариевне, Республика Дагестан", — сказано в тексте указа главы государства.

Написат Омариевна живёт в городе Каспийске. Она также обладает почётным званием "Ветеран труда" за свой тридцатилетний стаж работы в разных городских структурах. C 2004 года занимается воспитанием детей в одиночку.

"Быть родителем — счастье!": Мать десятерых детей из Бурятии получила почётное звание "Мать-героиня"
"Быть родителем — счастье!": Мать десятерых детей из Бурятии получила почётное звание "Мать-героиня"

Ранее в соответствии с указом президента регионы направили сумму в 95 миллиардов рублей на поддержку многодетных семей. По мнению Владимира Путина, именно такие семьи являются опорой России, поскольку в них учат уважать старших, заботиться о младших и развивают трудолюбие, что представляет собой те самые традиционные ценности.

Владимир Озеров
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