"Меньше думают о духовном": Эксперт назвал причины, по которым мужчины ходят в церковь реже женщин

Если во время праздников в церковь приходит множество людей, то в обычный день храмы посещает гораздо меньше россиян. Особенно редко там встретишь мужчин, в частности молодого возраста. Как пояснил эксперт по религиозным культам и кандидат психологических наук Александр Невеев, всё дело в их занятости.

"Я думаю, что речь идёт просто о том, что российские мужчины больше заняты на работе и меньше думают о духовном аспекте, скажем так, то есть возникающие проблемы русский мужчина склонен решать, например, ремонтируя свою машину, выпивая спиртное или общаясь с друзьями. Но почему-то, по непонятной причине, действительно, русские мужчины в храм приходят крайне редко, а если приходят, то по настоянию семьи", — пояснил специалист в беседе с RuNews24.

По его мнению, в этом вопросе есть упущение в работе миссионеров. Всё дело в том, что мужчины просто не знают, как церковь может быть полезна для их духовного развития и повседневной жизни. Спокойная и размеренная атмосфера храма по менталитету и психологии ближе прекрасному полу, а мужчинам же хочется чего-то более активного, с применением физической силы и прочее.

"Поэтому, мне кажется, необходимо проводить особую миссионерскую работу. Например, можно приглашать мужчин на мероприятия, связанные с нашим прекрасным прошлым: с реконструкцией, с русскими богатырями и так далее. Если проводить такую работу, то постепенно количество мужчин в храме может возрасти", — резюмировал Невеев.