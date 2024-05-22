"Меньше думают о духовном": Эксперт назвал причины, по которым мужчины ходят в церковь реже женщин
Эксперт Невеев: Русские мужчины редко приходят в церковь из-за занятости
Русские мужчины приходят в церковь редко из-за менталитета. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Если во время праздников в церковь приходит множество людей, то в обычный день храмы посещает гораздо меньше россиян. Особенно редко там встретишь мужчин, в частности молодого возраста. Как пояснил эксперт по религиозным культам и кандидат психологических наук Александр Невеев, всё дело в их занятости.
"Я думаю, что речь идёт просто о том, что российские мужчины больше заняты на работе и меньше думают о духовном аспекте, скажем так, то есть возникающие проблемы русский мужчина склонен решать, например, ремонтируя свою машину, выпивая спиртное или общаясь с друзьями. Но почему-то, по непонятной причине, действительно, русские мужчины в храм приходят крайне редко, а если приходят, то по настоянию семьи", — пояснил специалист в беседе с RuNews24.
По его мнению, в этом вопросе есть упущение в работе миссионеров. Всё дело в том, что мужчины просто не знают, как церковь может быть полезна для их духовного развития и повседневной жизни. Спокойная и размеренная атмосфера храма по менталитету и психологии ближе прекрасному полу, а мужчинам же хочется чего-то более активного, с применением физической силы и прочее.
"Поэтому, мне кажется, необходимо проводить особую миссионерскую работу. Например, можно приглашать мужчин на мероприятия, связанные с нашим прекрасным прошлым: с реконструкцией, с русскими богатырями и так далее. Если проводить такую работу, то постепенно количество мужчин в храме может возрасти", — резюмировал Невеев.
Ранее Life.ru писал о том, можно ли расторгнуть брак, который был заключён в церкви. Если супруги захотели разойтись, то их дело в таком случае рассматривает Церковный суд. Длится эта процедура около двух месяцев. Причём есть определённые критерии и предпосылки, чтобы развенчать пару. Так, например, причины "не сошлись характерами" и "надоели друг другу" совершенно не подходят.