"А что там с Косово?": Захарова одним вопросом высмеяла двойные стандарты США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявление Совета нацбезопасности США о стремлении Джо Байдена к признанию палестинского государства лишь путём прямых переговоров между сторонами. Дипломат напомнила Вашингтону про Косово, которому Штаты "присудили" независимость просто так.

"А что там с Косово у американского президента? Не напомнит ли, когда завершились "двусторонние прямые переговоры между сторонами"? Конечно, не напомнит. Не было ни переговоров между Белградом и Приштиной, которые завершились бы признанием независимости края, ни легитимного референдума", — возмутилась Захарова в Telegram.