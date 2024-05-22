"А что там с Косово?": Захарова одним вопросом высмеяла двойные стандарты США
Захарова напомнила США о Косово в ответ на заявление о признании Палестины
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявление Совета нацбезопасности США о стремлении Джо Байдена к признанию палестинского государства лишь путём прямых переговоров между сторонами. Дипломат напомнила Вашингтону про Косово, которому Штаты "присудили" независимость просто так.
"А что там с Косово у американского президента? Не напомнит ли, когда завершились "двусторонние прямые переговоры между сторонами"? Конечно, не напомнит. Не было ни переговоров между Белградом и Приштиной, которые завершились бы признанием независимости края, ни легитимного референдума", — возмутилась Захарова в Telegram.
Представитель МИД подчеркнула, что вместо этого США устроили "парад односторонних нелегитимных признаний якобы независимости". Сначала его возглавил Джордж Буш – младший, а после эстафету принял Барак Обама.
"Бесплатный курс американской истории для СНБ США", — сыронизировала в завершение дипломат.
Напомним, что 22 мая сразу три страны — Норвегия, Ирландия и Испания — признали Палестину независимым государством. Однако премьер Израиля Биньямин Нетаньяху резко раскритиковал решение европейских государств.
Telegram / МИД России