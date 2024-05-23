Легковушка с пьяным водителем протаранила ворота генконсульства России в Бонне
Легковушка с пьяным водителем протаранила ворота генконсульства России в Бонне. Обложка © Telegram / Генконсульство России в Бонне
Легковой автомобиль врезался во въездные ворота Генерального консульства России в немецком Бонне, повредив металлическую конструкцию. За рулём малолитражки оказался мужчина, находящийся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
"Представители полиции задержали злоумышленника, который не оказывал им сопротивления, провели осмотр места происшествия, зафиксировали факты и улики, а также нанесённый имуществу загранучреждения ущерб. Автомобиль был эвакуирован", — гласит сообщение генконсульства РФ в Telegram.
Дипломаты подчеркнули, что по факту произошедшего в правоохранительные органы было подано заявление о правонарушении. Также они выразили надежду на быстрое и профессиональные расследование.
А недавно суд присяжных частично оправдал мужчину, влетевшего на грузовике в ворота посольства России в Дублине. Напомним, что инцидент произошёл в марте 2022 года.