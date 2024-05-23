Легковушка с пьяным водителем протаранила ворота генконсульства России в Бонне

Легковой автомобиль врезался во въездные ворота Генерального консульства России в немецком Бонне, повредив металлическую конструкцию. За рулём малолитражки оказался мужчина, находящийся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

"Представители полиции задержали злоумышленника, который не оказывал им сопротивления, провели осмотр места происшествия, зафиксировали факты и улики, а также нанесённый имуществу загранучреждения ущерб. Автомобиль был эвакуирован", — гласит сообщение генконсульства РФ в Telegram.