Суд в Кемерове обязал МВД выплатить семье убитой Пехтелевой компенсацию

Напомним, убийство 23-летней студентки произошло 14 января 2020 года. Около пяти утра в отдел полиции поступил сигнал о том, что в одной из квартир дома на Ленинградском проспекте происходит драка, слышны крики женщины о помощи. Правоохранители зарегистрировали сигнал, однако не отправили группу на место для проверки информации. В результате парень убил бывшую девушку. В 2022 году суд приговорил его к 17 годам колонии. Летом прошлого года Заводской районный суд Кемерова признал виновными в халатности пятерых сотрудников полиции по делу о резонансном убийстве студентки Веры Пехтелевой.