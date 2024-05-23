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Регион
23 мая, 04:40
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Суд в Кемерове обязал МВД выплатить семье убитой Пехтелевой компенсацию

Заводской районный суд Кемерова частично удовлетворил иск к МВД, который подали родственники студентки Веры Пехтелевой, убитой в 2020 году. Сведения об этом появились в базе данных суда.

Ведомство должно выплатить семье убитой 700 тысяч рублей. Изначальная сумма в исковом требовании составляла 7,5 млн рублей.

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Напомним, убийство 23-летней студентки произошло 14 января 2020 года. Около пяти утра в отдел полиции поступил сигнал о том, что в одной из квартир дома на Ленинградском проспекте происходит драка, слышны крики женщины о помощи. Правоохранители зарегистрировали сигнал, однако не отправили группу на место для проверки информации. В результате парень убил бывшую девушку. В 2022 году суд приговорил его к 17 годам колонии. Летом прошлого года Заводской районный суд Кемерова признал виновными в халатности пятерых сотрудников полиции по делу о резонансном убийстве студентки Веры Пехтелевой.

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Соцсети Веры Пехтелевой

Анатолий Симоненко
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