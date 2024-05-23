МАГАТЭ экстренно сообщило о потере Запорожской АЭС связи с основной ЛЭП

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что Запорожская АЭС сейчас зависит от единственной резервной линии электропередачи из-за отключения от основной линии внешнего электроснабжения.

"ЗАЭС потеряла связь с единственной оставшейся внешней линией электропередачи 750 кВт сегодня днём из-за короткого замыкания, из-за чего станция теперь полагается на единственную резервную линию", — информирует пресс-служба агентства в соцсети X.