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Регион
23 мая, 12:48

МАГАТЭ экстренно сообщило о потере Запорожской АЭС связи с основной ЛЭП

МАГАТЭ: Запорожская АЭС отключилась от основной линии электроснабжения

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что Запорожская АЭС сейчас зависит от единственной резервной линии электропередачи из-за отключения от основной линии внешнего электроснабжения.

"ЗАЭС потеряла связь с единственной оставшейся внешней линией электропередачи 750 кВт сегодня днём из-за короткого замыкания, из-за чего станция теперь полагается на единственную резервную линию", — информирует пресс-служба агентства в соцсети X.

Причиной потери связи с ЛЭП за пределами станции называется короткое замыкание. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подчеркнул, что станция по-прежнему находится в ситуации опасности из-за продолжающегося конфликта.

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Ранее Рафаэль Гросси пообещал прямо указать на вину ВСУ в обстрелах Запорожской АЭС, если появятся "достаточные" доказательства этого. При этом в РФ заявили, что причастность Украины к обстрелам очевидна, а МАГАТЭ и Гросси занимаются обелением киевского режима.

Обложка ©

Пресс-служба Запорожской АЭС

Андрей Бражников
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