МАГАТЭ экстренно сообщило о потере Запорожской АЭС связи с основной ЛЭП
МАГАТЭ: Запорожская АЭС отключилась от основной линии электроснабжения
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что Запорожская АЭС сейчас зависит от единственной резервной линии электропередачи из-за отключения от основной линии внешнего электроснабжения.
"ЗАЭС потеряла связь с единственной оставшейся внешней линией электропередачи 750 кВт сегодня днём из-за короткого замыкания, из-за чего станция теперь полагается на единственную резервную линию", — информирует пресс-служба агентства в соцсети X.
Причиной потери связи с ЛЭП за пределами станции называется короткое замыкание. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подчеркнул, что станция по-прежнему находится в ситуации опасности из-за продолжающегося конфликта.
Ранее Рафаэль Гросси пообещал прямо указать на вину ВСУ в обстрелах Запорожской АЭС, если появятся "достаточные" доказательства этого. При этом в РФ заявили, что причастность Украины к обстрелам очевидна, а МАГАТЭ и Гросси занимаются обелением киевского режима.
Пресс-служба Запорожской АЭС