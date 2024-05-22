ВСУ атаковали территорию Запорожской АЭС
Запорожская АЭС. Обложка © ТАСС / Александр Полегенько
Вооружённые силы Украины снова атаковали территорию Запорожской АЭС, об этом сообщила пресс-служба станции. Вражеский дрон зафиксировали на территории транспортного цеха.
"Сегодня зафиксирован прилёт дрона-камикадзе по территории транспортного цеха Запорожской АЭС. Пострадавших и критических разрушений нет", — говорится в сообщении.
При этом на протяжении последних двух дней ВСУ продолжали атаковать беспилотниками город Энергодар, рядом с которым расположена ЗАЭС. Причём били по социальным и жилым объектам.
О том, что удары украинской стороны по Запорожской АЭС повлекут за собой ядерную катастрофу, ранее уже предупредил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. В Международном агентстве по ядерной энергетике также призывали немедленно прекратить атаки на ЗАЭС, но при этом глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси не счёл доказательства вины ВСУ в обстрелах станции достаточными.