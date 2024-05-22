ВСУ атаковали территорию Запорожской АЭС

Вооружённые силы Украины снова атаковали территорию Запорожской АЭС, об этом сообщила пресс-служба станции. Вражеский дрон зафиксировали на территории транспортного цеха.

"Сегодня зафиксирован прилёт дрона-камикадзе по территории транспортного цеха Запорожской АЭС. Пострадавших и критических разрушений нет", — говорится в сообщении.