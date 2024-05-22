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Регион
22 мая, 12:43

ВСУ атаковали территорию Запорожской АЭС

Запорожская АЭС. Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Запорожская АЭС. Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Вооружённые силы Украины снова атаковали территорию Запорожской АЭС, об этом сообщила пресс-служба станции. Вражеский дрон зафиксировали на территории транспортного цеха.

"Сегодня зафиксирован прилёт дрона-камикадзе по территории транспортного цеха Запорожской АЭС. Пострадавших и критических разрушений нет", — говорится в сообщении.

При этом на протяжении последних двух дней ВСУ продолжали атаковать беспилотниками город Энергодар, рядом с которым расположена ЗАЭС. Причём били по социальным и жилым объектам.

Рогов: МАГАТЭ пытается обелить ВСУ, устраивающие обстрелы Запорожской АЭС
Рогов: МАГАТЭ пытается обелить ВСУ, устраивающие обстрелы Запорожской АЭС

О том, что удары украинской стороны по Запорожской АЭС повлекут за собой ядерную катастрофу, ранее уже предупредил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. В Международном агентстве по ядерной энергетике также призывали немедленно прекратить атаки на ЗАЭС, но при этом глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси не счёл доказательства вины ВСУ в обстрелах станции достаточными.

Александра Вишнякова
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