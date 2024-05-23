Вскрылся "барыш" подполковника ФСИН из Подмосковья, который превратил его в арестанта Замглавы УФСИН Подмосковья обещал покровительство фирме за взятку в 800 тысяч 23 мая, 13:26 Владимир Талаев. Обложка © Life.ru

Арестованный замначальника Управления ФСИН Московской области Владимир Талаев получил взятку почти в миллион рублей от предприятия, поставлявшего молочную продукцию в подмосковные колонии и тюрьмы. Об этом рассказали в СУ СК по региону.

"Летом 2023 года обвиняемый, занимая должность заместителя начальника УФСИН России по Московской области, получил взятку в размере более 800 тысяч рублей от представителя компании, занимающейся поставками молочной продукции в учреждения ФСИН по Московской области", — уточнили в ведомстве.

Талаев взял деньги и обещал личное покровительство деятельности компании. Посредниками в передаче взятки стали трое сотрудников предприятия. Им также предъявлено обвинение за участие в коррупционной схеме, и вынесено решение об их аресте.

Напомним, о задержании замглавы УФСИН по Московской области Владимира Талаева стало известно сегодня, 23 мая. Подполковник подозревается в получении взятки в крупном размере по статье 290 УК РФ (ч. 5), ему грозит до 12 лет лишения свободы. Суд арестовал Талаева на срок до 20 июля.

Авторы Татьяна Миссуми