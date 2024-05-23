В День ирисок раскрыта главная тайна этой простой советской конфеты: должна ли она прилипать к фантику? Эксперт Беляева: Ириски помогут восстановить силы при умственных нагрузках 23 мая, 13:40 Ириски помогут восстановить силы при умственных нагрузках. Обложка © Freepik.com

23 мая отмечается День ирисок. Считается, что название "ирис" дал партии молочных конфет работавший в Петербурге начала XX века французский кондитер, заметивший сходство их рельефа с лепестками одноимённого растения. В советское время ириски были очень популярной сладостью, со временем их выместили из корзин россиян шоколадные конфеты, мармелад и суфле. Однако правильные ириски могут быть не менее вкусным лакомством. Об этом Life.ru рассказала преподаватель Российского биотехнологического университета (РОСБИОТЕХ) Инга Беляева.

Классический ирис ─ это помадная масса, получаемая при уваривании сгущённого молока с сахаром, патокой и жиром. В зависимости от способа изготовления ирис может быть тираженный или литой. По консистенции он делится на литой полутвёрдый, тираженный, полутвердый, мягкий, тягучий. Также ириски могут содержать начинку, орехи, кунжут, какао, ваниль или быть покрытыми глазурью. Инга Беляева Преподаватель Российского биотехнологического университета (РОСБИОТЕХ)

Чем же полезны ириски? После умственных и физических нагрузок они помогают организму быстро восстановить силы. Также эти сладости стимулируют мозговую деятельность и помогают справиться с тревожным состоянием.

Понять, качественный ли перед вами продукт, довольно просто: Обратите внимание на состав: если в нём указаны красители, ароматизаторы, то для изготовления, скорее всего, использовалось сгущённое молоко не лучшего качества или присутствуют растительные компоненты.

Обратите внимание на срок годности: у качественного ириса он не может превышать шести месяцев.

Цвет изделия должен быть светло-коричневым, более тёмные оттенки говорят о том, что продукт переварили, а значит, ириска будет твёрдой.

КСТАТИ: прилипающий к конфете фантик – признак того, что были нарушены условия хранения ириса.

Ирис легко приготовить самому дома. Для этого Беляева советует в кастрюльке с толстым дном смешать 200 граммов сахара, 2 столовые ложки мёда, 30 граммов сливочного масла, щепотку ванилина, залить все 200 миллилитрами топлёного молока. Варить на медленном огне, постоянно помешивая, в течение получаса, пока ириска не станет светло-коричневой, как карамель. Затем смазать формочки для льда растительным маслом без запаха, выложить в них конфетную массу и отправить в морозильник на 30 минут.

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