Член королевской семьи исчез при загадочных обстоятельствах в США

Сводный брат принцессы Татьяны, бывшей жены принца Греции и Дании, исчез при странных обстоятельствах в США. По данным NBC News, в последний раз 53-летнего члена королевской семьи Аттилио Бриллембурга видели около часа ночи, когда он шёл босиком по безлюдной местности в стороне от шоссе в Малибу. Там его засекла камера регистратора проезжавшего мимо автомобиля. С тех пор о мужчине ничего не известно.