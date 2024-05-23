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23 мая, 14:41

Член королевской семьи исчез при загадочных обстоятельствах в США

NBC News: Пропал Аттилио Бриллембург — сводный брат принцессы Греции Татьяны

Сводный брат принцессы Татьяны, бывшей жены принца Греции и Дании, исчез при странных обстоятельствах в США. По данным NBC News, в последний раз 53-летнего члена королевской семьи Аттилио Бриллембурга видели около часа ночи, когда он шёл босиком по безлюдной местности в стороне от шоссе в Малибу. Там его засекла камера регистратора проезжавшего мимо автомобиля. С тех пор о мужчине ничего не известно.

Пропавшего Аттилио Бриллембурга объявили в розыск. По признанию шерифа округа Лос-Анджелес, у него "есть поводы для беспокойства" о судьбе сводного брата принцессы Татьяны.

По такому фото в ориентировке разыскивается Аттилио Бриллембург. Фото © X / LHSLASD

По такому фото в ориентировке разыскивается Аттилио Бриллембург. Фото © X / LHSLASD

Аттилио Бриллембург — владелец нью-йоркской компании финансовых услуг и сводный брат Татьяны Блатник, которая в середине 2000-х была замужем за Николаем — средним сыном греческого короля Константина II и его супруги Анны-Марии Датской. Крёстный отец принца Николая — король Великобритании Карл III.

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Обложка ©

Shutterstock / Ron Adar

Марина Калегина
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