Член королевской семьи исчез при загадочных обстоятельствах в США
NBC News: Пропал Аттилио Бриллембург — сводный брат принцессы Греции Татьяны
Сводный брат принцессы Татьяны, бывшей жены принца Греции и Дании, исчез при странных обстоятельствах в США. По данным NBC News, в последний раз 53-летнего члена королевской семьи Аттилио Бриллембурга видели около часа ночи, когда он шёл босиком по безлюдной местности в стороне от шоссе в Малибу. Там его засекла камера регистратора проезжавшего мимо автомобиля. С тех пор о мужчине ничего не известно.
Пропавшего Аттилио Бриллембурга объявили в розыск. По признанию шерифа округа Лос-Анджелес, у него "есть поводы для беспокойства" о судьбе сводного брата принцессы Татьяны.
По такому фото в ориентировке разыскивается Аттилио Бриллембург. Фото © X / LHSLASD
Аттилио Бриллембург — владелец нью-йоркской компании финансовых услуг и сводный брат Татьяны Блатник, которая в середине 2000-х была замужем за Николаем — средним сыном греческого короля Константина II и его супруги Анны-Марии Датской. Крёстный отец принца Николая — король Великобритании Карл III.
Ранее Life.ru писал, что король Великобритании Карл III вновь приступил к своим рабочим обязанностям после того, как прошёл курс лечения от рака. Однако американское издание The Daily Beast сообщало, что состояние здоровья монарха сильно ухудшилось к концу апреля. К слову, британское правительство обновило план "Менайский мост", разработанный на случай смерти Карла III.
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