Волочкова смело высказалась о Пугачёвой
Волочкова восхитилась творчеством Пугачёвой после выхода её новой песни
Алла Пугачёва, Анастасия Волочкова. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alla_orfey, volochkova_art
Известная балерина Анастасия Волочкова встала на сторону покинувшей Россию Аллы Пугачёвой и заявила, что считает певицу "человеком-легендой", а всё её творчество назвала гениальным. Так она ответила общественности, которая ополчилась на Примадонну после выхода её новой песни "Ложный стыд".
"Все её песни пропитаны смыслом настоящим. И, конечно, они не могут не западать в душу. Я всегда выражаю восхищение творчеством Аллы Борисовны", — приводит её слова Teleprogramma.pro.
На этом балерина не остановилась и заявила, что очень рада выходу новых песен Пугачёвой. Более того, она даже призналась, что искренне гордится тем, что живёт с Пугачёвой в одну эпоху.
Напомним, после выхода новой композиции Пугачёвой, в которой она просит возлюбленного не забывать её, а любить сильнее, общество раскололось на два лагеря. Одни сочли песню провальной, а другие, наоборот, похвалили Примадонну. Так, в числе тех, кто положительно высказался о творчестве певицы, оказалась её коллега по цеху Катя Лель. Она назвала Пугачёву легендой и гениальной женщиной. Однако на вопрос о том, слышала ли её новую песню, ответила отрицательно.