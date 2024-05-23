Волочкова смело высказалась о Пугачёвой

Известная балерина Анастасия Волочкова встала на сторону покинувшей Россию Аллы Пугачёвой и заявила, что считает певицу "человеком-легендой", а всё её творчество назвала гениальным. Так она ответила общественности, которая ополчилась на Примадонну после выхода её новой песни "Ложный стыд".

"Все её песни пропитаны смыслом настоящим. И, конечно, они не могут не западать в душу. Я всегда выражаю восхищение творчеством Аллы Борисовны", — приводит её слова Teleprogramma.pro.