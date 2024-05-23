Захарова предложила конгрессмену Макколу нанести удар по Посольству США в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова предложила конгрессмену США Майклу Макколу, который призывал разрешить Киеву удары американским оружием по российской территории, в первую очередь атаковать Посольство Соединённых Штатов в Москве. Дипломат написала об этом в своём телеграм-канале и даже опубликовала адрес "российской глубинки".
"Публикую для Майкла Маккола адрес "российской глубинки", по которому надо отработать в первую очередь: Москва, площадь Донецкой Народной Республики, д. 1, стр.1–9 (Посольство США). Если нужна детализация по автопарку американских дипломатов, просьба обращаться в Департамент государственного протокола МИД России", — сказано в её посте.
Напомним, сегодня на слушаниях в комитете Палаты представителей Соединённых Штатов по иностранным делам глава коллегии Майкл Маккол показал карту российской территории с указанными на ней зонами, куда ВСУ могут дотянуться переданными им американскими ракетами ATACMS. Конгрессмен призвал присутствующего на мероприятии государственного секретаря Штатов Энтони Блинкена развязать Киеву руки для атак по России, отменив соответствующий запрет. На это уже отреагировали в Госдуме, заявив, что Штаты утратили последний стыд, а Европе стоит опасаться такого союзника, который всегда прячет за спиной руку с ножом.
Telegram / Мария Захарова