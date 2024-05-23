Захарова предложила конгрессмену Макколу нанести удар по Посольству США в Москве

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова предложила конгрессмену США Майклу Макколу, который призывал разрешить Киеву удары американским оружием по российской территории, в первую очередь атаковать Посольство Соединённых Штатов в Москве. Дипломат написала об этом в своём телеграм-канале и даже опубликовала адрес "российской глубинки".