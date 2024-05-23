Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обеспокоилась проблемами c памятью у главы внешнеполитического ведомства Германии Анналены Бербок после её заявлений о том, что президент России Владимир Путин всё ещё не желает говорить о начале мирного урегулирования украинского кризиса.

"Я уже начинаю волноваться за состояние Бербок. То ли у неё что-то с памятью, то ли с логикой, то ли… ", — с иронией подметила российский дипломат в своём телеграм-канале.

Захарова напомнила, что именно "натовская ОПГ" продолжает ежедневно поднимать руки на голосованиях за увеличение объёма вооружений, поставляемых Киеву для того, чтобы Украина могла продолжать войну, пока это нужно лидерам НАТО. Именно это они подразумевают, заявляя о том, что страны Запада "каждый день отстаивают мир", пока в России с этими "миротворцами" не хочет договариваться Владимир Путин.

"На переговоры Россия согласилась сразу, как только её об этом попросил Киев весной 2022 года. Правда, потом к Зеленскому прибыл тогдашний премьер Британии Борис Джонсон и уговорил представителей киевского режима прервать их", — пишет Мария Захарова.

Она привела слова ведущего члена переговорной украинской делегации Давида Арахамии, который рассказал, что по возвращении из Стамбула в Киев вдруг нагрянул британский экс-премьер министр Борис Джонсон. Он предложил руководству Украины "ничего с ними не подписывать" и продолжать боевые действия, пообещав всяческую поддержку со стороны Запада.