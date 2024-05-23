"То ли память, то ли логика...": Захарова потроллила забывчивую Бербок
Захарова: У Бербок есть пробелы в памяти или проблемы с логическим мышлением
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обеспокоилась проблемами c памятью у главы внешнеполитического ведомства Германии Анналены Бербок после её заявлений о том, что президент России Владимир Путин всё ещё не желает говорить о начале мирного урегулирования украинского кризиса.
"Я уже начинаю волноваться за состояние Бербок. То ли у неё что-то с памятью, то ли с логикой, то ли… ", — с иронией подметила российский дипломат в своём телеграм-канале.
Захарова напомнила, что именно "натовская ОПГ" продолжает ежедневно поднимать руки на голосованиях за увеличение объёма вооружений, поставляемых Киеву для того, чтобы Украина могла продолжать войну, пока это нужно лидерам НАТО. Именно это они подразумевают, заявляя о том, что страны Запада "каждый день отстаивают мир", пока в России с этими "миротворцами" не хочет договариваться Владимир Путин.
"На переговоры Россия согласилась сразу, как только её об этом попросил Киев весной 2022 года. Правда, потом к Зеленскому прибыл тогдашний премьер Британии Борис Джонсон и уговорил представителей киевского режима прервать их", — пишет Мария Захарова.
Она привела слова ведущего члена переговорной украинской делегации Давида Арахамии, который рассказал, что по возвращении из Стамбула в Киев вдруг нагрянул британский экс-премьер министр Борис Джонсон. Он предложил руководству Украины "ничего с ними не подписывать" и продолжать боевые действия, пообещав всяческую поддержку со стороны Запада.
Кроме того, по её словам, Зеленский под гнётом старших товарищей из США в сентябре 2022 года утвердил указ, который запрещает Украине вести какие-либо переговоры с российской властью.
Ранее состоялся очередной визит главы МИД ФРГ в Киев. Порой складывается ощущение, что риторику западных политиков продумывают люди, живущие в картонной коробке, где нет никакой связи с внешним миром, ведь персонажи вроде той же Анналены Бербок, которая неустанно повторяет, что Путин не хочет проводить переговоры по Украине, продолжают упорно гнуть свою линию. Тем временем российская сторона раз за разом напоминает "цивилизованным" о том, что Россия никогда не отказывалась от мирного урегулирования, а договорённости, достигнутые в Стамбуле, всё ещё можно использовать как базу для переговорного процесса.
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