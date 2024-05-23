Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 мая, 16:03

Росфинмониторинг внёс в перечень экстремистов экс-бойца батальона "Торнадо"

Росфинмониторинг внёс в перечень террористов и экстремистов экс-бойца расформированного украинского националистического батальона "Торнадо" Романа Ващенко*. Его имя и фамилия появились в четверг, 23 мая, на сайте ведомства. В карточке говорится, что фигурант списка — киевлянин 1982 года рождения.

Батальон "Торнадо", где служил Ващенко*, был расформирован ещё до начала специальной военной операции в 2015 году. Это произошло после того, как ряд "торнадовцев", в том числе их командир Руслан Онищенко, были задержаны по обвинениям в создании преступной организации, насилии и превышении служебных полномочий. Сам Онищенко в 2017 году был приговорён к 11 годам лишения свободы, его подельники тоже получили длительные сроки заключения, а бывшие "торнадовцы" попали в другие нацбатальоны.

Чем "прославились" маньяки из украинского батальона "Торнадо", которых выпустили из тюрьмы
Чем "прославились" маньяки из украинского батальона "Торнадо", которых выпустили из тюрьмы

Ранее Росфинмониторинг внёс украинскую организацию РДК** в список террористов и экстремистов. Это их бойцов президент России Владимир Путин сравнил с власовцами и предсказал этой организации поражение.

* Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом.

**Террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM/ Sovastock

Марина Калегина
  • Новости
  • Украина
  • Росфинмониторинг
  • ВСУ
  • Терроризм
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров