Росфинмониторинг внёс в перечень экстремистов экс-бойца батальона "Торнадо"

Росфинмониторинг внёс в перечень террористов и экстремистов экс-бойца расформированного украинского националистического батальона "Торнадо" Романа Ващенко*. Его имя и фамилия появились в четверг, 23 мая, на сайте ведомства. В карточке говорится, что фигурант списка — киевлянин 1982 года рождения.

Батальон "Торнадо", где служил Ващенко*, был расформирован ещё до начала специальной военной операции в 2015 году. Это произошло после того, как ряд "торнадовцев", в том числе их командир Руслан Онищенко, были задержаны по обвинениям в создании преступной организации, насилии и превышении служебных полномочий. Сам Онищенко в 2017 году был приговорён к 11 годам лишения свободы, его подельники тоже получили длительные сроки заключения, а бывшие "торнадовцы" попали в другие нацбатальоны.