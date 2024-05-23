"Он просто офигел": Цонку рассказал, как переубедил взятого в плен бандеровца

Принимающий участие в СВО в качестве добровольца российский актёр и военный продюсер Николай Цонку рассказал о том, как ему и его сослуживцам удалось переубедить украинского националиста. Военнослужащие РФ взяли в плен четырёх бойцов ВСУ и организовали для них пункт содержания в подвале.

"Я лично общался с четырьмя пленными, которые жили у нас полторы недели в подвале. Прекрасно жили — им расстелили там коврики и матрасы, они читали книжки, каждый день себе готовили. Они были как на курорте", — рассказал доброволец телеканалу "Звезда".

Один из пленных был убеждённым бандеровцем и утверждал, что знает историю, пытался доказать свою точку зрения. Но у волонтёров нашёлся способ его переубедить. По словам Цонку, они вместе с командиром решили устроить ему экскурсию в Мариуполь.

"И он посмотрел своими глазами — до этого он говорил, что Мариуполя не существует, что он стёрт с лица земли. Мы ему показали город — он просто офигел", — подчеркнул продюсер.