"Он просто офигел": Цонку рассказал, как переубедил взятого в плен бандеровца
Продюсер Цонку устроил взятому в плен бандеровцу экскурсию в Мариуполь
Актёр и продюсер Николай Цонку. Обложка © Telegram / ВОЕННЫЙ ПРОДЮСЕР
Принимающий участие в СВО в качестве добровольца российский актёр и военный продюсер Николай Цонку рассказал о том, как ему и его сослуживцам удалось переубедить украинского националиста. Военнослужащие РФ взяли в плен четырёх бойцов ВСУ и организовали для них пункт содержания в подвале.
"Я лично общался с четырьмя пленными, которые жили у нас полторы недели в подвале. Прекрасно жили — им расстелили там коврики и матрасы, они читали книжки, каждый день себе готовили. Они были как на курорте", — рассказал доброволец телеканалу "Звезда".
Один из пленных был убеждённым бандеровцем и утверждал, что знает историю, пытался доказать свою точку зрения. Но у волонтёров нашёлся способ его переубедить. По словам Цонку, они вместе с командиром решили устроить ему экскурсию в Мариуполь.
"И он посмотрел своими глазами — до этого он говорил, что Мариуполя не существует, что он стёрт с лица земли. Мы ему показали город — он просто офигел", — подчеркнул продюсер.
Ранее Life.ru описал судьбу солдат ВСУ после попадания в российский плен. После того как это происходит, их допрашивает контрразведка, и если будет доказано, что боец не совершал военных преступлений, то его обменяют либо отправят домой после завершения конфликта. Кроме того, он имеет право подать прошение об убежище, чтобы не возвращаться на фронт, но такая "льгота" действует только, если военный не убивал мирных жителей.