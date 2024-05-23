"Чем хуже ребёнок, который родился у 26-летней?": В ГД не оценили идею новых выплат для женщин
Депутат Останина назвала унизительной идею выплат молодым мамам только до 25 лет
Глава Комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина назвала идею выплачивать 200 тысяч только молодым мамам до 25 лет унизительной и несправедливой по отношению к другим категориям женщин.
"Что это за дискриминация по возрасту? Если речь идёт о поддержке детей, то чем хуже ребёнок, который родился у 26-летней матери? С моей точки зрения, <...> вот эти разовые выплаты не решают проблему рождаемости. Сомневаюсь, что молодёжь кинется заключать браки и рожать детей до 25 лет, чтобы получить 200 тысяч рублей, которые тут же потрачены на коляски", — заявила депутат в разговоре с "Лентой.ру".
Она также подчеркнула, что функция государства в вопросах поддержки семей, как раз и заключается в обеспечении детей и их родителей всеми необходимыми ресурсами. По её словам, необходимо, чтобы будущая мама чувствовала себя комфортно и не отказывала себе в качественном медицинском обслуживании, питании и отдыхе. Кроме того, качественную медицинскую помощь должен получать и родившийся ребёнок. Как обратила внимание депутат, как правило, для этого родители вынуждены обращаться в частные клиники и платить большие деньги.
Напомним, в Госдуму хотят внести законопроект о единовременной выплате молодым мамам 200 тысяч рублей за рождение ребёнка до 25 лет. Выплату можно будет получать за каждого младенца, пока не будет достигнут этот возраст. Эта мера связана с демографической ситуацией в России, где средний возраст матери при рождении первенца приближается к 30 годам. Ну а ранее Life.ru писал, что в регионы России в этом году направили 95 миллиардов рублей на поддержку многодетных семей в соответствии с указом президента Владимира Путина.
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