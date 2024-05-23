"Чем хуже ребёнок, который родился у 26-летней?": В ГД не оценили идею новых выплат для женщин

Глава Комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина назвала идею выплачивать 200 тысяч только молодым мамам до 25 лет унизительной и несправедливой по отношению к другим категориям женщин.

"Что это за дискриминация по возрасту? Если речь идёт о поддержке детей, то чем хуже ребёнок, который родился у 26-летней матери? С моей точки зрения, <...> вот эти разовые выплаты не решают проблему рождаемости. Сомневаюсь, что молодёжь кинется заключать браки и рожать детей до 25 лет, чтобы получить 200 тысяч рублей, которые тут же потрачены на коляски", — заявила депутат в разговоре с "Лентой.ру".