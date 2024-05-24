TikTok ограничит доступ к страницам государственных СМИ из-за выборов в США
Bloomberg: TikTok ограничит возможность заходить на аккаунты государственных СМИ
TikTok ограничит доступ к аккаунтам государственных средств массовой информации, сообщает агентство Bloomberg. По мнению представителей компании, этот шаг нужен, чтобы бороться с иностранным влиянием в "год ключевых выборов". Речь идёт о президентских выборах в США, которые состоятся в ноябре.
Аккаунты государственных СМИ также заблокируют от рекламы в приложении за пределами своих стран. Но люди всё равно смогут зайти на эти страницы через поиск в приложении либо если пользователь поделится ссылкой на них.
Напомним, в начале мая TikTok стал открываться в России без ограничений. Однако радость продлилась недолго: спустя час ограничения вновь вступили в силу.
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