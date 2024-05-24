Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 мая, 21:30

TikTok ограничит доступ к страницам государственных СМИ из-за выборов в США

Bloomberg: TikTok ограничит возможность заходить на аккаунты государственных СМИ

TikTok ограничит доступ к аккаунтам государственных средств массовой информации, сообщает агентство Bloomberg. По мнению представителей компании, этот шаг нужен, чтобы бороться с иностранным влиянием в "год ключевых выборов". Речь идёт о президентских выборах в США, которые состоятся в ноябре.

Аккаунты государственных СМИ также заблокируют от рекламы в приложении за пределами своих стран. Но люди всё равно смогут зайти на эти страницы через поиск в приложении либо если пользователь поделится ссылкой на них.

Роскомнадзор потребовал от TikTok отчитаться о соблюдении российских законов
Роскомнадзор потребовал от TikTok отчитаться о соблюдении российских законов

Напомним, в начале мая TikTok стал открываться в России без ограничений. Однако радость продлилась недолго: спустя час ограничения вновь вступили в силу.

Обложка ©

Unsplash / Solen Feyissa

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • tiktok
  • Мировая политика
  • Политика
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров