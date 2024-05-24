Волынец обозначила выгоду для государства от выплаты молодым матерям

"Инициатива прекрасная, тем более что у нас только снижение возраста рождения первого ребёнка может хоть как-то удлинить репродуктивный период женщины, потому что когда начинают рожать за 30, ну вполне очевидно, что мало кому удаётся стать многодетными, не говоря уже о рождении не только трёх детей, но и четырёх, пяти и более. Причём многие же хотят, но уже не успевают, потому что возможности природы, к сожалению, не безграничны", — считает Волынец.