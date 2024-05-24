Волынец обозначила выгоду для государства от выплаты молодым матерям
Волынец назвала выгодной инвестицией предложение платить родившим до 25 лет
Инициатива платить по 200 тысяч рублей женщинам, которые родили ребёнка до 25 лет, является прекрасной, рассказала в эфире радио "Комсомольская правда" Уполномоченный по правам ребёнка Республики Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.
"Инициатива прекрасная, тем более что у нас только снижение возраста рождения первого ребёнка может хоть как-то удлинить репродуктивный период женщины, потому что когда начинают рожать за 30, ну вполне очевидно, что мало кому удаётся стать многодетными, не говоря уже о рождении не только трёх детей, но и четырёх, пяти и более. Причём многие же хотят, но уже не успевают, потому что возможности природы, к сожалению, не безграничны", — считает Волынец.
По её словам, эта сумма создаст люфт, который позволит "веселее" думать о воспитании ребёнка и о смысле жизни. Кроме того, подчеркнула эксперт, это отличная государственная инвестиция. На фоне того, что в среднем человек приносит в казну свыше миллиона долларов при условии официального трудоустройства, эти 200 тысяч — выгодное вложение и вполне подъёмная для государства сумма.
Напомним, в России призвали ввести единовременную выплату женщинам в размере 200 тысяч рублей за рождение ребёнка до 25 лет. Деньги можно будет получать за каждого младенца, пока не будет достигнута планка. Эта мера связана с демографической ситуацией в России, где средний возраст матери при рождении первенца приближается к 30 годам. Ну а ранее Life.ru писал, что в регионы России в этом году направили 95 миллиардов рублей на поддержку многодетных семей в соответствии с указом президента Владимира Путина.
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