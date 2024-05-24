Япония внесла в санкционный блэклист ещё девять российских компаний
Минфин Японии объявил об ужесточении антироссийских санкций. Поводом для такого решения стало якобы военное сотрудничество Москвы с Пхеньяном, которое может привести к ухудшению ситуации на Украине, считают в Стране восходящего солнца.
"Япония полагает, что это нарушает соответствующие положения резолюций СБ ООН, которые полностью запрещают передачу вооружения и сопутствующих материалов из или в Северную Корею", — сказано в документе.
В санкционный блэклист вошли девять компаний и одно частное лицо. Среди них, например, Исследовательский комплекс "Владимировка", ООО "Трансморфлот" и ОАО "Государственная авиакомпания "224 Лётный отряд". Под персональные ограничения угодил гендиректор последнего Владимир Михейчик. Их активы в Японии будут заморожены.
На Западе неоднократно отмечали, что российская экономика не только выстояла под натиском рестрикций, но и продемонстрировала рост. По словам президента РФ, ограничения лишь побуждают отечественные предприятия к более интенсивной работе.
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