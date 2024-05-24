Япония внесла в санкционный блэклист ещё девять российских компаний

Минфин Японии объявил об ужесточении антироссийских санкций. Поводом для такого решения стало якобы военное сотрудничество Москвы с Пхеньяном, которое может привести к ухудшению ситуации на Украине, считают в Стране восходящего солнца.

"Япония полагает, что это нарушает соответствующие положения резолюций СБ ООН, которые полностью запрещают передачу вооружения и сопутствующих материалов из или в Северную Корею", — сказано в документе.