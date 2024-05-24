Лишённый чина новосибирский зампрокурора получил 4 года колонии и штраф в 15 млн

Экс-заместителя прокурора Новосибирской области Андрея Турбина приговорили к четырём годам тюрьмы и штрафу в 15 млн за взятку. Соответствующее решение принял Центральный районный суд Новосибирска, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

"Турбин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере", ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере пятикратной суммы взятки — 15 млн 279 тысяч 144 рубля", — уточнили в инстанции.