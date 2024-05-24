Лишённый чина новосибирский зампрокурора получил 4 года колонии и штраф в 15 млн
Экс-зампрокурора Новосибирской области Турбин получил 4 года тюрьмы за взятку
Экс-зампрокурора Новосибирской области Андрей Турбин (справа). Обложка © Kp.ru / Мария Новикова
Экс-заместителя прокурора Новосибирской области Андрея Турбина приговорили к четырём годам тюрьмы и штрафу в 15 млн за взятку. Соответствующее решение принял Центральный районный суд Новосибирска, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции региона.
"Турбин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере", ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере пятикратной суммы взятки — 15 млн 279 тысяч 144 рубля", — уточнили в инстанции.
Также приговор суда предполагает утрату чина старшего советника юстиции и возможности занимать должности на госслужбе в течение пяти лет. Обвинительный приговор был вынесен и выполнявшему посредническую роль при даче взятки Сергею Белоусову. Он получил три года лишения свободы условно и штраф в девять миллионов рублей.
Напомним, что о задержании Турбина и бывшего прокурора региона Владимира Фалилеева стало известно в феврале 2022 года. Последнего обвиняли в получении средств от представителей криминалитета в обмен на покровительство и защиту от инспекций. А в январе этого года Фалилеева приговорили к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в размере 5 786 000 рублей.