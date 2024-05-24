Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 мая, 05:59

Лишённый чина новосибирский зампрокурора получил 4 года колонии и штраф в 15 млн

Экс-зампрокурора Новосибирской области Турбин получил 4 года тюрьмы за взятку

Экс-зампрокурора Новосибирской области Андрей Турбин (справа). Обложка © Kp.ru / Мария Новикова

Экс-зампрокурора Новосибирской области Андрей Турбин (справа). Обложка © Kp.ru / Мария Новикова

Экс-заместителя прокурора Новосибирской области Андрея Турбина приговорили к четырём годам тюрьмы и штрафу в 15 млн за взятку. Соответствующее решение принял Центральный районный суд Новосибирска, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

"Турбин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере", ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере пятикратной суммы взятки — 15 млн 279 тысяч 144 рубля", — уточнили в инстанции.

Также приговор суда предполагает утрату чина старшего советника юстиции и возможности занимать должности на госслужбе в течение пяти лет. Обвинительный приговор был вынесен и выполнявшему посредническую роль при даче взятки Сергею Белоусову. Он получил три года лишения свободы условно и штраф в девять миллионов рублей.

Задержан замглавы УФСИН по Московской области, ему грозит до 12 лет
Задержан замглавы УФСИН по Московской области, ему грозит до 12 лет

Напомним, что о задержании Турбина и бывшего прокурора региона Владимира Фалилеева стало известно в феврале 2022 года. Последнего обвиняли в получении средств от представителей криминалитета в обмен на покровительство и защиту от инспекций. А в январе этого года Фалилеева приговорили к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в размере 5 786 000 рублей.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Коррупция
  • Криминал
  • Новосибирская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров