Российский художник подарил королю Бахрейна картину с Путиным 24 мая, 09:22 Картина в подарок королю Бахрейна. Обложка © Life.ru

Российский художник Борис Клементьев подарил королю Бахрейна Хамаду бен Исе Аль Халифе картину с президентом РФ Владимиром Путиным. Вручение состоялось на приёме в Посольстве Бахрейна в Москве. Life.ru узнал предысторию необычного подарка.

Идея написать картину с двумя лидерами принадлежит философу и востоковеду Сергею Дворянову. Он предложил не просто сделать совместный портрет, но и показать единение двух культур, дружбу народов и крепкое партнёрство. За реализацию взялся Борис Клементьев — один из молодых художников, ранее написавший портрет официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Клементьев изобразил лидеров России и Бахрейна стоящими рука об руку, а позади них — храм Василия Блаженного на Красной площади в Москве и главная мечеть Манамы (аль-Фатиха). Король Бахрейна уже поблагодарил художника, оценил сюжет полотна и мастерство исполнения.

Картина стала знаковой, так как Хамад бен Иса Аль Халифа давно держит курс на тесный диалог с Россией. При его поддержке в столице Бахрейна был построен большой культурный центр, в котором представлены все религии мира. Король не раз признавался, что восхищается русской культурой, искусством и красотой наших храмов.

Напомним, президент РФ Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа провели переговоры в Москве. Стороны обсудили экономическое и культурное сотрудничество обеих стран. В частности, политики условились провести Дни культуры Бахрейна в России в этом году. Также Путин пригласил короля посетить саммит БРИКС в Казани, намеченный на октябрь. Приглашение было принято. В финале переговоров Путин подарил Хамаду бен Исе Аль Халифе "длинную модель" российского автомобиля Aurus.