Атмосферное давление в Москве побило рекорд в XXI веке

Атмосферное давление утром 24 мая составило 761,9 мм ртутного столба и стало самым высоким в XXI веке для этой даты. О рекорде сообщила ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова у себя в Telegram-канале.

"В 9 утра 24 мая атмосферное давление на ВДНХ достигло 761,9 мм рт ст (1015,5 гПа), до абсолютного рекорда (1016,3 гПа) оставалось совсем немного. Нынешнее значение максимального давления для 24 мая оказалось вторым результатом после рекорда 1992 года. И стало самым высоким в 21 веке!" – пишет синоптик.