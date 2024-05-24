Атмосферное давление в Москве побило рекорд в XXI веке
Позднякова: Рекордно высокое атмосферное давление зафиксировано в Москве 24 мая
Атмосферное давление утром 24 мая составило 761,9 мм ртутного столба и стало самым высоким в XXI веке для этой даты. О рекорде сообщила ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова у себя в Telegram-канале.
"В 9 утра 24 мая атмосферное давление на ВДНХ достигло 761,9 мм рт ст (1015,5 гПа), до абсолютного рекорда (1016,3 гПа) оставалось совсем немного. Нынешнее значение максимального давления для 24 мая оказалось вторым результатом после рекорда 1992 года. И стало самым высоким в 21 веке!" – пишет синоптик.
Впрочем, она успокоила жителей и гостей российской столицы – по мере роста температуры атмосферное давление стало медленно понижаться.
А ранее Life.ru рассказывал, что метеорологическое лето придёт в Москву ближе к выходным — 25–26 мая. По прогнозам синоптиков, температура воздуха поднимется до +27 градусов. При этом лето в Москве в этом году лето может стать таким же жарким и засушливым, как в 2010 году.
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