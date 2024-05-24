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Регион
24 мая, 12:14

Армии России за неделю сдались в плен 67 украинских военнослужащих

Более 60 украинских военнослужащих приняли решение сдаться в плен Российской армии за неделю на разных участках фронта. Об этом сообщили в Минобороны РФ в сводке о ходе специальной военной операции.

"В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 67 украинских военнослужащих", — уточнили в оборонном ведомстве.

Ранее сегодня стало известно о военнослужащем 119-й бригады ВСУ Максиме Лихачёве. Он сдался в плен Армии РФ с важным трофеем — угнанным украинским танком Т-64. А до этого в плен к российским бойцам попал офицер Французского легиона, сражавшийся за ВСУ. Его захватили после сражения около Клещеевки в ДНР.

Раненый солдат ВСУ пел гимн России, пока наш спецназовец выносил его с поля боя на плечах. Эпичное видео
Раненый солдат ВСУ пел гимн России, пока наш спецназовец выносил его с поля боя на плечах. Эпичное видео
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Telegram / Минобороны России

Андрей Бражников
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