В Центробанке разъяснили указ Путина об изъятии имущества США

Подписанный накануне указ президента России Владимира Путина о возможности конфискации американских активов в РФ позволит принимать ответные меры при изъятии российского имущества в США. Об этом сообщил замглавы Центробанка Российской Федерации Филипп Габуния.

"Указом создан механизм, позволяющий нам воспользоваться им в случае, если будут предприняты какие-то меры в отношении наших активов", — объяснил он в беседе с РБК, отметив, что Центральный банк будет действовать по обстоятельствам.