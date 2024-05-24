В Центробанке разъяснили указ Путина об изъятии имущества США
Зампред ЦБ счёл конфискации активов США ответной мерой на изъятие имущества РФ
Подписанный накануне указ президента России Владимира Путина о возможности конфискации американских активов в РФ позволит принимать ответные меры при изъятии российского имущества в США. Об этом сообщил замглавы Центробанка Российской Федерации Филипп Габуния.
"Указом создан механизм, позволяющий нам воспользоваться им в случае, если будут предприняты какие-то меры в отношении наших активов", — объяснил он в беседе с РБК, отметив, что Центральный банк будет действовать по обстоятельствам.
Напомним, 23 мая Владимир Путин подписал указ об особом порядке компенсации ущерба, нанесённого Российской Федерации и Центральному банку недружественными решениями властей Соединённых Штатов. Теперь необоснованные имущественные решения американцев можно будет оспорить в суде. Многие сочли действия главы государства правильными, как отметил политолог, так будет "меньше соблазнов договариваться".
Life.ru