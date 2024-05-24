В Петербурге отметил юбилей "Гидроприбор", изготавливающий оружие для ВМФ
Свой 80-й юбилей отмечает одно из старейших в России предприятий – разработчиков и изготовителей вооружения для Военно-морского флота — концерн "Гидроприбор". За этот период времени было создано более 200 образцов морского оружия, некоторые из них не имеют аналогов в мире. Кроме того, 95% состоящего сегодня на вооружении морского подводного оружия были разработаны концерном или при его участии. Об этом рассказал телеканал "Санкт-Петербург".
Концерн "Гидроприбор", изготавливающий подводное оружие для ВМФ, отметил юбилей. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"
Концерн создаёт надёжное и эффективное морское оружие, тем самым укрепляя мощь и обороноспособность России. Большинству соотечественников труд работников предприятия не виден, как невидимы их торпеды для кораблей противника. Пожалуй, так и должно быть.
Ранее стало известно, какие российские военные технологии до сих пор не доступны Западу. Американцы внимательно следят за развитием нашего вооружения. Их особенно беспокоят подлодки "Варшавянка", "Борей" и "Ясень". Ещё один вид вооружения, который страшит США, — это новый вид минных полей. Они состоят из самообучающихся комплексов, которые способны перестраиваться в воде и различать наши корабли и суда противника.